Ngoại ngữ là chìa khóa hội nhập: Học sinh Việt Đức hào hứng với ‘Unlock The IELTS 2025’

SVO - ‘Cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 không chỉ mang đến cho học sinh kỹ năng ngoại ngữ, mà còn giúp các em tự tin thể hiện bản thân, sẵn sàng bước ra thế giới. Đây chính là hành trang quan trọng để các em trở thành những công dân toàn cầu’, cô Trần Thị Quỳnh Hoa – Phó Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức nhấn mạnh tại vòng Sơ loại cuộc thi.

Ngày 22/9, không khí tại trường THPT Việt Đức (Hà Nội) trở nên sôi động khi hàng trăm học sinh bước vào vòng Sơ loại cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường “Unlock The IELTS 2025”, do Báo Tiền Phong phối hợp cùng hệ thống luyện thi IELTS LangGo tổ chức. Đây là sân chơi học thuật nhằm khuyến khích học sinh chinh phục ngoại ngữ, tự tin hội nhập.

Học sinh Trường THPT Việt Đức hào hứng với ‘Unlock The IELTS 2025’.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên – Hoa học trò (Báo Tiền Phong) gửi lời chúc đến các thí sinh, mong các em giữ tâm thế bình tĩnh, tự tin để thể hiện tốt năng lực và có cơ hội đại diện nhà trường góp mặt trong trận Chung kết sắp tới. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng cuộc thi sẽ trở thành động lực để học sinh rèn luyện ngoại ngữ, mở rộng cơ hội phát triển bản thân.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên – Hoa học trò (Báo Tiền Phong).

Đại diện IELTS LangGo, chị Nguyễn Diệu Hoa - Nhà đồng sáng lập và Giám đốc Phát triển sản phẩm chia sẻ: “Sứ mệnh của IELTS LangGo là chắp cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Hơn 15.000 học viên trên cả nước đã thành công chinh phục IELTS cùng chúng tôi. Ngoại ngữ chính là chiếc chìa khóa mở ra kho tàng tri thức và những cơ hội trong tương lai”.

Đại diện IELTS LangGo, chị Nguyễn Diệu Hoa - Nhà đồng sáng lập và Giám đốc Phát triển sản phẩm.

Từ phía nhà trường, cô Trần Thị Quỳnh Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, khẳng định: “Unlock The IELTS 2025 không chỉ giúp các em thêm yêu thích tiếng Anh, mà còn là cơ hội để trải nghiệm, cọ xát, trưởng thành hơn. Khi học ngoại ngữ, các em không chỉ học cách giao tiếp mà còn tiếp thu văn hóa, tinh hoa từ khắp nơi trên thế giới. Đó là hành trang quan trọng để trở thành công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập”.

Cô Trần Thị Quỳnh Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức.

Trước đó, ngày 16/9, trường THPT Chất lượng cao Lê Lợi (Hà Nội) là điểm mở màn cho vòng Sơ loại, thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh. Hơn 1.200 học sinh trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội) cũng đã biến sân trường thành “đại tiệc tiếng Anh” khi cùng nhau bước vào vòng Sơ loại cuộc thi.

Các thí sinh tham dự vòng Sơ loại cuộc thi.

“Unlock The IELTS 2025” là cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường, dành cho học sinh THPT tại Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận. Với slogan “Speak with confidence – Shine with pride”, cuộc thi hướng đến mục tiêu khuyến khích học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ, tự tin thể hiện bản lĩnh và lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong cộng đồng.

Học sinh Trường THPT Việt Đức hào hứng với cuộc thi.

Hành trình "Unlock The IELTS 2025" hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ tại nhiều trường THPT khác, mang đến cho học sinh những trải nghiệm khó quên và cơ hội khẳng định bản thân bằng tiếng Anh.