Nguy cơ tiềm ẩn sau trào lưu ghép ảnh được giới trẻ hưởng ứng ‘rần rần’

SVO - Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang đến vô vàn trào lưu thú vị và sáng tạo cho giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau những trải nghiệm hào hứng đó, chuyên gia cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.

Giới trẻ “rần rần” với trend ghép ảnh AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm qua đã tạo ra những trào lưu sáng tạo thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng, đặc biệt là với giới trẻ. Gần đây, trào lưu ghép ảnh AI với phong cách polaroid đang “gây bão” trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt tham gia.

Bạn Vũ Thị Huyền, 22 tuổi, hiện đang là giáo viên mầm non tại Hà Nội, cho biết bản thân cũng đã không cưỡng lại được sức hút của trào lưu này: “Mình đã dùng Gemini để ghép ảnh mình với ca sĩ Taylor Swift. Có thể nói Taylor là người để lại nhiều ảnh hưởng tích cực, cho mình nhiều bài học và mình cảm thấy bản thân được chữa lành qua những lời hát trong suốt quá trình đang tập lớn”, Huyền chia sẻ. Đối với cô, đây là một cách để có một tấm ảnh kỷ niệm với thần tượng mà mình chưa có cơ hội gặp gỡ.

Huyền đu trend với mong muốn có một tấm ảnh kỷ niệm với thần tượng. (Ảnh được tạo bởi AI)

Cũng tương tự, bạn Võ Minh Nhật, 20 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng sức hút của trend này nằm ở việc giới trẻ được đăng tải những hình ảnh của bản thân cùng người nổi tiếng, đặc biệt là thần tượng của mình: “Mình lướt TikTok thấy nhiều tài khoản chia sẻ hình ảnh các bạn cùng người nổi tiếng nên đã tham gia tạo thử. Mình cảm thấy khá là thú vị khi được đăng tải nó lên mạng xã hội cá nhân”, Nhật nói.

Minh Nhật cho rằng đây là một trải nghiệm thú vị.

Cẩn trọng lộ lọt thông tin vì "đu" trend

Khi tham gia những trend liên quan tới AI, rủi ro về quyền riêng tư là một điều không thể tránh khỏi. Huyền nhận thấy rằng việc ghép ảnh thân mật với nghệ sĩ nổi tiếng có thể bị xem là xâm phạm quyền hình ảnh. Hơn nữa, hình ảnh cá nhân có thể bị sử dụng trái phép trên các trang web deepfake, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cùng đồng tình với quan điểm trên, Minh Nhật cũng bày tỏ: “Mình nghĩ AI rất thông minh, đôi khi chỉ với tấm ảnh cùng những đoạn trò chuyện mình chia sẻ, nó có thể thu thập dữ liệu như sở thích, thói quen... dẫn đến một số hậu quả về lừa đảo hoặc vi phạm quyền riêng tư”.

Trong khi giới trẻ hào hứng với những bức ảnh đẹp, các chuyên gia lại đưa ra những cảnh báo nghiêm túc về rủi ro tiềm ẩn. Theo anh Đinh Thuật, hiện đang là kỹ sư phần mềm tại Matilda Foodtech Việt Nam, việc AI lấy thông tin người dùng từ trước đến nay không phải là mới: “Mọi người sử dụng Facebook không mất phí, đồng nghĩa với mọi thông tin đã bán cho Facebook. Các nhà cung cấp dịch vụ như Gemini của Google khá uy tín và bảo mật hơn những công cụ AI khác. Nhưng về cơ bản, người dùng không trả tiền dịch vụ, nên phải đổi bằng thông tin cá nhân”, anh Đinh Thuật giải thích.

Cũng theo anh Thuật, Google không chỉ thu thập ảnh mà tất cả các thông tin người dùng đã bị thu thập từ trước, chẳng hạn như tìm kiếm bằng hình ảnh đã được sử dụng từ lâu. Điều này cho thấy bất kỳ khi nào bạn đăng tải thông tin cá nhân lên mạng, bạn đã tự gửi thông tin của mình lên cho người khác. Lời khuyên quan trọng nhất mà anh Thuật đưa ra là người dùng cần tìm hiểu kỹ mình đang dùng công cụ gì, nhà cung cấp là ai và đặc biệt phải đọc các điều khoản khi tham gia.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên kịp thời trước “làn sóng” trend AI đang bùng nổ.

Trào lưu ghép ảnh AI mang lại những khoảnh khắc thú vị, nhưng cái giá phải trả có thể là sự riêng tư. Việc mỗi người nâng cao ý thức và thận trọng hơn khi chia sẻ thông tin cá nhân chính là chìa khóa để bảo vệ bản thân trong kỷ nguyên số.