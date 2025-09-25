Đôi bạn thân chuyên Anh giành học bổng 2 trường hàng đầu Hồng Kông

SVO - Cùng học chuyên Anh tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), Hương Giang và Thảo Vy thân thiết qua các hoạt động tranh biện. Chung mục tiêu chinh phục học bổng, Giang giành được học bổng toàn phần từ Đại học Trung Văn Hồng Kông (CUHK), còn Vy nhận niềm vui tương tự từ Đại học Hồng Kông (HKU).

Nguyễn Hương Giang là cựu học sinh lớp Anh 2 và cô bạn bằng tuổi Trần Thảo Vy là cựu học sinh lớp Anh 1, cùng khoá 103 (2022 - 2025) của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình. Hai nữ sinh 2007 vừa lên đường sang Hồng Kông để bắt đầu hành trình du học.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Giang cho biết bạn nhập học Đại học Trung Văn Hồng Kông (CUHK), còn Vy là tân sinh viên của Đại học Hồng Kông (HKU). Cả hai đều nhận được học bổng toàn phần miễn 100% học phí. Theo bảng xếp hạng QS 2026, HKU và CUHK là hai trường hàng đầu tại Hồng Kông, lần lượt xếp hạng 11 và hạng 31 các đại học tốt nhất thế giới.

Đôi bạn thân Hương Giang và Thảo Vy.

Đôi bạn cùng tiến

Đôi bạn quen biết và trở nên thân thiết khi Giang là Chủ tịch Câu lạc bộ Tranh biện LHP Talks của trường Chuyên Lê Hồng Phong, nơi Vy là một thành viên tích cực. Khi biết có cùng mong muốn nộp học bổng du học, cả hai dần thêm gắn bó. Suốt quá trình ứng tuyển các trường, từ lúc tìm ý tưởng bài luận, chờ đợi kết quả vòng hồ sơ hay hồi hộp chờ phỏng vấn, Giang và Vy đã luôn động viên, cổ vũ nhau.

Sinh ra và lớn lên tại khu vực tỉnh Nam Định cũ, cả hai nhận thấy việc nộp học bổng các trường đại học quốc tế trong nước hay du học tại đây vẫn chưa phổ biến. Do đó, tìm được một người bạn nhiều điểm chung về thành tích học tập, ngoại khoá, sở thích và đam mê, lại cùng mục tiêu là điều hết sức tuyệt vời của tuổi học trò.

“Mình tin rằng nếu đi một mình, hành trình nộp học bổng sẽ đơn độc và căng thẳng hơn rất nhiều. Khi đi cùng nhau, mọi thứ trở nên đáng nhớ và đáng trân trọng hơn, không chỉ vì kết quả đạt được mà còn vì quá trình chúng mình cùng nhau vượt qua”, Giang chia sẻ.

Giang và Vy (hàng đầu) cùng các bạn yêu thích tranh biện thời phổ thông.

Tại CUHK, Giang học ngành Quản trị kinh doanh tích hợp (IBBA) với mong muốn được làm việc trong ngành tư vấn quản lý (management consulting). Còn Vy học ngành Kinh tế và Tài chính (BEcon&Fin) tại HKU bởi niềm yêu thích kinh tế học và được truyền cảm hứng từ người mẹ là chủ một doanh nghiệp nhỏ.

Giang chọn đi du học Hồng Kông bởi đây là trung tâm tài chính hàng đầu châu Á và là nơi giao thoa độc đáo văn hoá Đông - Tây. Còn với Vy, đây vốn không phải lựa chọn ban đầu. Chỉ sau khi xem bảng xếp hạng các trường đại học thế giới, Vy mới bất ngờ khi biết các trường Hồng Kông đều có thứ hạng cao và cạnh tranh so với nhiều trường danh tiếng tại Âu Mỹ.

“Mình thấy HKU chính là môi trường vẫn luôn tìm kiếm, từ sự đa dạng văn hoá của cộng đồng cựu sinh viên, tới những cuộc thi, cơ hội trao đổi sinh viên mà trường dành cho sinh viên”, Vy cho biết.

Anh Nguyễn Bùi Minh Huy, cố vấn học bổng (mentor) tại Hà Nội, là người đồng hành cùng cả hai trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Anh Huy cho biết, chính Giang đã giới thiệu Vy đến anh trong quá trình ứng tuyển học bổng. Anh Huy ấn tượng với hai bạn vì luôn hỗ trợ lẫn nhau cũng như tính cách dễ mến và khiêm tốn.

Bí kíp chinh phục học bổng toàn phần

Hồ sơ nộp học bổng của Hương Giang xoay quanh tinh thần ‘ownership’ - luôn chủ động trong mọi khía cạnh từ hành động đến suy nghĩ. Trong đó, phần mà bạn tâm đắc nhất là bài luận về hành trình gắn bó không hề dễ dàng với tranh biện.

Hồi phổ thông, Giang từng dành gần một năm kiên trì tham gia các giải đấu tranh biện mà không đạt được thành tích nào. Thay vì nản chí, bạn chọn tiếp tục và chủ động tự tạo ra cơ hội cho chính mình bằng cách điều hành câu lạc bộ tranh biện của trường. Đó không chỉ là nơi bạn được phát triển kỹ năng cá nhân mà còn giúp đỡ các bạn khác cùng trưởng thành.

Cũng trong quá trình ấy, Giang đã học được cách lãnh đạo, truyền cảm hứng và hơn hết là học cách chịu trách nhiệm của một người đứng đầu, không chỉ với kết quả của bản thân mà còn cho cả tập thể.

Ảnh kỷ yếu của Giang tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Giang là ở vòng phỏng vấn học bổng bằng hình thức trực tuyến. Sau phần giới thiệu bản thân, với tinh thần ‘ownership’, bạn đã chủ động nhắc đến tranh biện như một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành. Khi đó, một thầy trong ban phỏng vấn đã đề nghị được tranh biện với Giang ngay lúc đó.

Phần thử thách ngẫu hứng vốn không được chuẩn bị trước nhưng bạn đã bình tĩnh xử lý tình huống. Dù hơi bất ngờ, đây cũng là cơ hội quý giá để Giang bày tỏ chính kiến, hiểu biết và góc nhìn riêng trước những vấn đề xã hội, cũng là điểm nhấn, giúp thể hiện rõ con người và những giá trị mà bạn đang theo đuổi.

“Mình tin rằng đó chính là khoảnh khắc thể hiện rõ nét tinh thần chủ động và bản lĩnh cá nhân, khiến phần phỏng vấn đó trở nên đặc biệt”, Giang nhớ lại.

Giang tại giải tranh biện toàn quốc Vietnam BP Championship 2024.

Còn Thảo Vy lại kể câu chuyện về nỗ lực vượt lên định kiến của bản thân trong hồ sơ ứng tuyển học bổng của HKU. Vy từng học cấp hai tại một ngôi trường nhỏ, không phải ‘trường điểm’ hay thường có học sinh đỗ trường chuyên. Khi bạn bày tỏ nguyện vọng thi vào ngôi trường chuyên nổi tiếng của ‘đất học Thành Nam’, Vy đã không nhận được hỗ trợ từ mọi người bởi ai cũng cho rằng đó là điều viển vông.

“Khi ôn thi lớp 10 là lúc bùng dịch COVID-10 nên mình đã dành phần lớn thời gian tự học, tự làm đề ôn luyện, từ đề thi chuyên các tỉnh, thành cho tới đề thi học sinh giỏi. Động lực lớn nhất của mình là được học tiếng Anh nâng cao và thật sự yêu thích tiếng Anh nên chưa bao giờ mình nản chí.

Đỗ vào chuyên Anh không chỉ giúp mình có môi trường học tập tốt hơn, mà còn là minh chứng rằng những định kiến, hoài nghi của người khác không bao giờ là thước đo quyết định tương lai của bản thân”, Vy khẳng định.

Vy đón sinh nhật tuổi 18 với tin vui nhận học bổng toàn phần từ HKU và suất học bổng 70% từ một trường đại học trong nước.

Trải nghiệm đó đã thôi thúc Vy sáng lập Elpida - tổ chức nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10. Tổ chức đã thực hiện thành công một buổi nói chuyện, kết nối và hỗ trợ được hơn 100 học sinh cấp hai. Vy tin rằng Elpida không chỉ là nơi các em được tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm mà còn là động lực để các em tự tin theo đuổi ước mơ học vấn của bản thân.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Vy trong quá trình ứng tuyển học bổng là vòng phỏng vấn. Bạn đã tìm hiểu và chuẩn bị nhiều câu hỏi vĩ mô về kinh tế, doanh nghiệp để trả lời, nhưng các câu hỏi của hội đồng phỏng vấn lại thực tiễn hơn rất nhiều so với dự đoán. Vì không ‘trúng tủ’ câu hỏi nào nên Vy đã vô cùng lo lắng và nghĩ sẽ không đạt được mức học bổng mục tiêu như kỳ vọng.

Phần giới thiệu của Vy trên trang mạng xã hội của cộng đồng sinh viên HKU khoá 2025-2029.

“Mình tin rằng câu chuyện về hành trình vượt qua khó khăn, trở ngại, cùng những nỗ lực trong học tập và hoạt động cộng đồng của bản thân, sẽ là nguồn cảm hứng tích cực cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những ai đang đứng trước thách thức tương tự”, Vy nhắn nhủ.

Ảnh: NVCC