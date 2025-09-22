Lý tưởng cao đẹp, cống hiến của người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tương lai

SVO - Xuất thân từ miền Tây chân chất đôn hậu, chàng trai Đinh Bá Trí Khỏe (Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy - Bộ Công an) đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, từ miền Nam xa xôi tới Thủ đô để thực hiện ước mơ của mình. Đồng chí không ngừng rèn luyện, học tập để trở thành một anh chàng chiến sĩ công an nhân dân hết lòng phụng sự đất nước, nhân dân.

Người con miền Tây nuôi ước mơ cứu làm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy

Trí Khỏe sinh ra tại thành phố Cần Thơ (Hậu Giang cũ), lớn lên cùng những câu hò à ơi của dân ca Nam Bộ, với những con thuyền trên dòng kênh rạch. Gia đình làm nghề nông, chàng trai từ bé đã được phụ giúp ba mẹ: sáng ra đồng, chiều cuốc xới. Chính những tháng ngày gắn liền với ruộng đồng giúp chàng trai hiểu được giá trị của lao động, sự cực nhọc của nghề nông và dần thấu cảm sự vất vả cha mẹ.

Đồng chí Trí Khỏe những ngày đầu nhập ngũ.

Chính vì vậy, trong suốt 12 năm, Trí Khỏe đã xuất sắc đạt danh hiệu Học sinh giỏi 12 năm liên tiếp. Ngoài việc tích cực tham gia học tập, đồng chí cũng tích cực rèn luyện thân thể, sức khỏe, ý chí, chuẩn bị cho con đường trở thành chiến sĩ công an nhân dân - một ước mơ từ thuở bé của mình. Khát vọng được mặc trang phục của người cảnh sát nhân dân, được tham gia xông pha trước hiểm nguy bảo vệ dân chúng đã nhen nhóm trong lòng anh từ còn bé khi thấy những người chiến sĩ cảnh sát quả cảm. Tình yêu nghề được vun đắp, được anh chàng lưu giữ trong tim để biến thành động lực lớn nhất khiến anh đăng ký vào T06 - Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Lạ lẫm với ngôi trường mới và nỗi nhớ nhà da diết

Sau khi xuất sắc trúng tuyển vào ngôi trường đào tạo chiến sĩ phòng cháy chữa cháy như thỏa lòng mong ước, Trí Khỏe được có cơ hội gắn bó với Hà Nội trong 4 năm tiếp theo của thanh xuân. Lần đầu đi tới một nơi xa xôi để học tập, đồng chí Khỏe cũng như các đồng chí khác đều nhớ nhà khôn xiết. Vốn quen với ruộng đồng, cuộc sống quây quần, ấm áp bên gia đình, đồng chí Khỏe phải làm quen với cuộc sống kỷ luật thép, sinh hoạt theo giờ quy định, đặt nặng tập thể và tình đồng chí. Vượt một chặng đường dài, khoảng cách về địa lí cũng như sự khác biệt về khí hậu, lạ lẫm nơi Thủ đô xa xôi khiến đồng chí cũng nhớ nhà da diết. Nhưng đồng chí cũng hiểu rằng đây là một thử thách để rèn luyện ý chí, vượt qua mọi nghịch cảnh.

Trí Khỏe cùng những người đồng đội của mình (thứ hai từ bên phải).

Môi trường công an hun đúc tinh thần người chiến sĩ quả cảm

Nhớ những ngày luyện tập nơi thao trường K02, mùa đông mà phải bơi dưới tiết trời 12 độ của Hà Nội, dường như sức mạnh tinh thần được đẩy lên cao nhất. Vì một mục tiêu: “mồ hôi rơi trên thao trường để không đổ máu trên chiến trường”. Ở đây, mọi thứ đều phải chính xác, nghiêm túc và tuyệt đối chấp hành. Chính sự khắc nghiệt ấy đã rèn cho đồng chí sự bền bỉ, bản lĩnh vững vàng và tinh thần kiên định. Anh hiểu rằng, chỉ có vượt qua được kỷ luật thép này thì mới đủ sức mạnh để khoác trên mình màu áo lực lượng Công an nhân dân.

Ở trong môi trường ấy, thứ đã giúp đồng chí vượt qua những thử thách là tình đồng chí, đồng đội thắm thiết với những người anh em trong đơn vị. Những lúc tập thể dục cùng nhau, những lúc cùng nhau đuổi theo quả bóng trên sân cỏ, lúc ấy khoảng cách thầy - trò, các đồng chí trong đơn vị dần xích lại. Đồng chí mới hiểu rằng, trong môi trường công an nói chung và phòng cháy chữa cháy nói riêng, mỗi người chỉ thật sự mạnh mẽ khi biết đứng trong một tập thể đoàn kết.

Đồng chí Khỏe tham dự diễu binh diễu hành A80 trong khối Nam Sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy.

Đồng chí Trí Khỏe vinh dự nhận được nhiệm vụ diễu binh diễu hành A80 trong khối Nam Sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, một niềm vui mà có lẽ đồng chí cũng chưa thể tưởng tượng được. Đứng trong hàng ngũ tập luyện, mồ hôi ướt đẫm trang phục trong tiết trời Hà Nội giữa mùa hè cũng không làm chùn bước tinh thần người chiến sĩ được tôi luyện sau 6 tháng tại K02. Niềm vui lớn nhất của Trí Khỏe là được diễu hành trên đường phố trong vòng tay của bà con nhân dân, niềm xúc động và hạnh phúc vô bờ bến: “Đó không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là lời nhắc nhở rằng: Chúng tôi tồn tại và rèn luyện vì nhân dân, vì sự bình yên của Tổ quốc".

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

Là một người trẻ, đồng chí nghĩ rằng sống có ích không nhất thiết phải là những việc làm lớn lao, mà chính từ những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực: Giúp đỡ đồng đội trong huấn luyện, hỗ trợ bà con trong mùa mưa lũ, hay đơn giản là lan tỏa tinh thần kỷ luật – trách nhiệm đến bạn bè xung quanh.

Đồng chí nhận bằng khen của Bộ Công an sau nhiệm A80.

Chàng chiến sĩ từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện cùng nhà trường và đơn vị, từ những buổi hiến máu nhân đạo. Mỗi lần góp một phần sức nhỏ, đồng chí lại cảm nhận rõ rệt giá trị của sự sẻ chia. “Một nụ cười hay một bàn tay chìa ra đúng lúc, cũng có thể trở thành động lực giúp ai đó đứng dậy và bước tiếp” - Đồng chí nói thêm.

Trí Khỏe tham gia tình nguyện hiến máu tại đơn vị.

Người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tương lai luôn tin rằng, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Mỗi thử thách chính là cơ hội để bạn rèn giũa bản lĩnh và trưởng thành hơn. Và trên hành trình đó, chỉ khi dám thử, bạn mới biết mình đúng hay sai. Dù kết quả thế nào, điều quý giá nhất là ta đã dũng cảm bước đi, kiên định với ước mơ và lý tưởng của tuổi trẻ.

(Ảnh: NVCC)