Nam sinh tự hào được làm Khối trưởng của Khối Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân trong đợt diễu hành A80 Lịch sử

SVO - Dù mới chỉ là học viên năm nhất của Học viện An ninh Nhân dân, đồng chí Đặng Quang Nam đã có cơ hội trở thành khối trưởng của khối Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nhân dân. Dù trên vai nhiều trách nhiệm và vất vả, song anh coi rằng đây là một cơ hội để bản thân rèn luyện ý chí cũng như một niềm vinh dự khi được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Tình yêu với ngành Công an Nhân dân từ bé

Xuất phát từ lớp chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Hà Giang, chàng trai Quang Nam bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với một mục tiêu không hề do dự: ngành Công An Nhân dân, cụ thể là Học viện An ninh Nhân dân. Ước mơ ấy nhen nhóm từ những lần xem phim thấy những chiến sĩ cảnh sát trên màn ảnh, và ước mơ được phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Mặc dù trải qua nhiều vòng từ khám sơ tuyển, những vòng thi thể lực rất khó đến bài thi Đánh giá năng lực bộ Công An cũng không khiến chàng trai nao núng bỏ cuộc. Tháng 8/2024, Nam nhận được kết quả trúng tuyển vào ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh Nhân dân, chính thức trở thành một chiến sĩ Công an Nhân dân tương lai mang trọng trách cao cả phụng sự đất nước.

Quang Nam được các bạn trong lớp 12 Hóa trường THPT Chuyên Hà Giang tổ chức sinh nhật.

Hành trình rèn luyện gian nan của sinh viên Công an

Tưởng chừng như giấc mơ chiến sĩ còn “màu hồng” trong những ngày đầu nhập học, nhưng khi bắt đầu vào kỳ huấn luyện tân học viên đầu năm bắt đầu từ tháng 9, lúc đó Nam mới cảm nhận được sự kham khổ, vất vả của các chiến sĩ công an phải trải qua như thế nào. Phải rèn giũa thể lực, ý chí cũng như tác phong nghiêm chỉnh mới có thể tạo ra một con người đủ sức phục vụ đất nước những lúc ngặt nghèo nhất.

Đồng chí Nam thổ lộ: “Đó là những ngày vất vả nhất tại K02 bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Những ngày đầu thì chưa quen, nhưng mà lâu rồi cũng thành quen". Những ngày tháng đó đã giúp từ một cậu tân học viên nếm được những khó khăn của ngành. Kết thúc đợt huấn luyện tập trung vào tháng 3/2025, tuy rằng người có sụt đi tám kilogram nhưng đợt huấn luyện đã tạo ra một người chiến sĩ luôn luôn sẵn sàng cho bất cứ nhiệm vụ nào của Tổ quốc.

Đồng chí Nam cùng đồng đội trong đơn vị (bên trái ngoài cùng hàng trên).

Cuộc sống sinh viên của một học viên An ninh Nhân dân ít được tiếp xúc với các hoạt động cộng đồng, xã hội và các thiết bị điện tử hơn các sinh viên hệ dân sự, thế nhưng đời sống sinh hoạt luôn được đơn vị đảm bảo. Các hoạt động văn nghệ, hội nghị lớn luôn có mặt của đồng chí. “Lúc vào thì còn hơi bỡ ngỡ, nhưng cùng sinh hoạt với anh em trong đơn vị thì cũng quen dần, coi nhau như anh em một nhà” - Đồng chí chia sẻ.

Đồng chí Nam tham gia hoạt động văn nghệ của đơn vị (thứ sáu từ phải qua hàng trên).

Cơ duyên tình cờ với A80 và vị trí khối trưởng

Nhận nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc vào ngày 5/5, đồng chí Nam lên đường cùng đồng đội tham gia tập luyện. Ngày nắng cũng như ngày mưa, thao trường giống như ngôi nhà thứ hai của đồng chí. Nơi đây in dấu biết bao mồ hôi, nước mắt của các chiến sĩ trong Học viện An ninh Nhân dân. Biết đây là nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, chào đón 80 năm kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí đã động viên các đồng đội của mình cùng nhau vượt qua. Thời gian dài ở đơn vị, đồng chí Nam cũng rất nhớ bạn bè, gia đình và chịu áp lực lớn với khối lượng tập luyện cao cùng với vị trí khối trưởng; thế nhưng bản lĩnh của một người lính giúp anh vượt qua hết.

Đồng chí Nam tham dự hội nghị của Học viện An ninh Nhân dân.

Những ngày luyện tập có người dân đứng xem bên cạnh, anh coi đó là một nguồn động lực lớn. Rảo bước trên thao trường Hòa Lạc hay đi trên Quảng trường Ba Đình với vị trí đầu tiên, giơ tay chào người dân, cán bộ cấp cao là một điều vô cùng may mắn cũng như là một áp lực không hề nhỏ. Bởi người chỉ huy là người điều tiết bước đi của cả khối, là hình ảnh, bộ mặt của khối Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nhân dân.

Có mục tiêu, bạn sẽ tìm ra sức mạnh trong chính mình

Sau cùng, đồng chí nhấn mạnh: “Mỗi người trẻ cần có trong một một niềm tin, một lý tưởng, một ước mơ để thực hiện. Với tôi, lý tưởng lớn nhất là phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Niềm tin đủ lớn sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Sức mạnh lớn nhất chính là sức mạnh ý chí bên trong bạn".

Đồng chí Đặng Quang Nam - Khối trưởng khối Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nhân dân trong đợt diễu binh - diễu hành A80.

Mỗi con đường, dù là công an, quân đội hay là những sinh viên dân sự bình thường mỗi người đều có trong một mình trọng trách khác nhau, nhưng điều khác biệt làm nên sự thành công mỗi người chính là sức mạnh ý chí và bản lĩnh cá nhân, điều mà sẽ quyết định tương lai của mình sau này.

(Ảnh: NVCC)