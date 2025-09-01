Từ màn ảnh đến hàng ngũ diễu binh

SVO - Vinh dự và tự hào khi được đứng trong đội hình tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, diễn viên trẻ Quỳnh Châu đã có một trải nghiệm đặc biệt. Sự kiện này không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự kết nối sâu sắc với lịch sử và tinh thần yêu nước, sự giao thoa giữa nghệ thuật và quân đội.

Sự kiện diễu binh, diễu hành trong Lễ Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là một sự kiện trọng đại, thể hiện sức mạnh và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Việc được góp mặt trong đội ngũ diễu binh là một vinh dự lớn lao, đặc biệt đối với những người trẻ như Quỳnh Châu.

Nguyễn Quỳnh Châu (tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô được biết đến qua các vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như: Lối về miền hoa (vai Phương), Biệt dược đen (vai Tuyết), Người một nhà (vai Diệp),...

Sau khi nhận được thông báo về việc được chọn tham gia lễ diễu binh, diễu hành Quỳnh Châu không giấu được sự xúc động: "Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi là một trong số những người may mắn được chọn để đứng vào hàng ngũ diễu hành trong ngày Đại lễ của Đất nước, một dịp hiếm hoi được tổ chức với quy mô vô cùng to lớn".

Song, quá trình tập luyện cho lễ diễu binh là không dễ dàng. Với thời tiết rất khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, thậm chí có cả bão. Nhưng, khó khăn không làm giảm đi nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của Quỳnh Châu. Vượt qua tất cả, là niềm tự hào dân tộc, là niềm hạnh phúc khi được hoà mình vào không khí chuẩn bị đón ngày Đại lễ, vậy nên Quỳnh Châu hoàn toàn không cảm thấy mệt.

Bên cạnh đó, địa điểm tập kết của Quỳnh Châu là tại Quán Thánh, nơi có Đài tưởng niệm liệt sĩ. Đây là một địa điểm thiêng liêng, nhắc nhở mọi người về những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đứng trước Đài tưởng niệm liệt sĩ, Quỳnh Châu không khỏi xúc động khi nhớ về người ông nội của mình, một liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Quỳnh Châu chia sẻ: "Lúc đó, tự nhiên Châu đã rất xúc động khi nỗi nhớ đến ông nội của mình, ông nội của Châu cũng là liệt sĩ, nhưng gia đình vẫn chưa thể đưa ông về nhà cho trọn vẹn. Chắc chắn, nếu ông đang dõi theo Châu thì ông hẳn sẽ rất vui và hạnh phúc, khi cả nước cùng hướng đến tri ân đến các vị anh hùng dân tộc đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc".

Câu chuyện về người ông nội liệt sĩ là nguồn động lực để Quỳnh Châu thêm trân trọng những gì bản thân đang có và cố gắng hơn nữa để đóng góp cho đất nước.

Quỳnh Châu cũng chia sẻ về ý nghĩa của việc tri ân các anh hùng liệt sĩ: "Lịch sử là quá khứ, là hôm qua nhưng không mất đi, mà làm nền tảng cho hiện tại, cho tương lai. Tri ân các anh hùng, liệt sĩ và người có công không phải là để 'khoét sâu nỗi đau chiến tranh' hay 'duy trì sự thù hận' mà là để nhấn mạnh quan điểm: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!".

Việc ghi nhớ và tri ân những người có công với đất nước không chỉ là trách nhiệm mà còn là động lực để thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phồn vinh.

Là một diễn viên, Quỳnh Châu quen với sự sáng tạo và tự do trong diễn xuất. Tuy nhiên, diễu binh lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác, đòi hỏi sự kỷ luật và tuân thủ nghiêm ngặt.

Quỳnh Châu giải thích: "Điểm khác biệt lớn nhất giữa tập luyện cho một vai diễn và tập luyện diễu binh, chính là khi làm một vai diễn Châu sẽ thoải mái được sáng tạo không theo một khuôn khổ nào, cho đến khi hoàn thành, còn với diễu binh tất cả đều phải nghiêm túc thực hiện theo đúng hiệu lệnh, nguyên tắc nhất định".

Mặc dù có sự khác biệt, Quỳnh Châu vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cô hiểu rằng, diễu binh không chỉ là một hoạt động kỷ niệm, mà còn là sự thể hiện sức mạnh và tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Là một người trẻ sinh ra trong thời bình, Quỳnh Châu hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do mà thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng xương máu. Quỳnh Châu chia sẻ: "Châu cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc, và trân quý. Chính vì vậy, bản thân Châu luôn tự nhủ, phải luôn luôn khắc ghi công ơn của các anh hùng, trở thành một người con, một công dân tốt yêu nước, đóng góp xây dựng cho đất nước phát triển và vững vàng không chỉ ở hiện tại mà còn là trong tương lai".

Quỳnh Châu tin rằng thế hệ trẻ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước: “Một dân tộc muốn phát triển, phải đặt tương lai vào thế hệ trẻ, giáo dục chính là nền móng của đất nước. Các em nhỏ cần phải đến trường và đi học, thế hệ trẻ phải không ngừng trau dồi tri thức và thoả sức sáng tạo. Có như vậy Đất nước mới có thể ngày một phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Với Nguyễn Quỳnh Châu, Tổ quốc luôn là điều thiêng liêng và cao quý nhất. Cô luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho đất nước, bất cứ khi nào Tổ quốc cần. Quỳnh Châu khẳng định: “Chỉ cần là tiếng gọi của Tổ quốc, Quỳnh Châu luôn sẵn sàng. Vì còn Tổ quốc, còn dân tộc, còn có chúng ta” - Câu nói này thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc và ý thức trách nhiệm cao của một công dân trẻ.

