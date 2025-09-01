Nữ sinh hàng không trong khối Nữ du kích miền Nam tại A80: 'Không có gì quý hơn độc lập tự do'

SVO - Từ một lựa chọn tưởng chừng ngẫu nhiên khi đăng ký ngành học, đến cơ duyên khoác lên mình bộ áo bà ba nâu để góp mặt trong lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (A80), hành trình của Nguyễn Quỳnh Anh (2006, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam) là minh chứng sống động cho tinh thần cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.

Với Nguyễn Quỳnh Anh, những ngày tập luyện trong quân ngũ, giây phút sải bước trên Quảng trường Ba Đình đã trở thành ký ức không thể nào quên – nơi niềm tự hào dân tộc bùng cháy trong trái tim một nữ sinh thế hệ Gen Z.

Chân dung cô gái Nguyễn Quỳnh Anh khi đứng trong hàng ngũ diễu binh diễu hành.

Lựa chọn ngẫu nhiên, hành trình ý nghĩa

Giữa rất nhiều con đường sau cánh cổng phổ thông, Nguyễn Quỳnh Anh đã chọn Học viện Hàng không Việt Nam, ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn. Cô kể lại bằng sự chân thành và vui vẻ: “Lý do chọn trường cũng chỉ là ngẫu nhiên khi mình xem được qua trang tư vấn tuyển sinh của nhà trường”.

Nhưng đôi khi, chính từ những lựa chọn tưởng chừng ngẫu nhiên lại mở ra những trải nghiệm đặc biệt. Với Quỳnh Anh, đó là hành trình khoác lên mình màu áo dân quân, đứng trong đội hình khối Nữ du kích miền Nam để góp mặt trong lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh n​​ước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Rèn mình trong kỷ luật thép

Để có thể sải bước trên Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9, Quỳnh Anh cùng đồng đội đã phải tập luyện trong quãng thời gian huấn luyện nghiêm ngặt. Từ tháng 5, cô tập trung tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trải qua khóa rèn luyện cơ bản rồi hành quân ra Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 tại Hà Nội.



Dẫu có phải đối mặt với nhiều thử thách trong quá trình tập luyện, Quỳnh Anh và các bạn trong khối vẫn kiên cường vượt qua.

Với cô, đó là những ngày tháng đầy thử thách: cái nắng gay gắt của mùa hè miền Bắc, kỷ luật nghiêm khắc của quân ngũ, giờ giấc chặt chẽ, từ tiếng kẻng báo thức sớm tinh mơ đến bữa ăn, giấc ngủ đều phải tuân thủ tuyệt đối. Bên cạnh đó, nội vụ gọn gàng, tác phong chỉnh tề, bước đi phải đều tăm tắp - tất cả đều khác xa nhịp sống sinh viên thường ngày.

Thế nhưng, khó khăn không làm Quỳnh Anh chùn bước. Trái lại, cô nhanh chóng thích nghi và tìm thấy trong đó niềm hứng khởi. “Khó khăn là vậy nhưng mình thích nghi rất nhanh, có lẽ do đã từng trải qua khóa học quân sự ở trường đại học nên không quá bỡ ngỡ với môi trường này”, cô chia sẻ.

Áo bà ba nâu và niềm tự hào sống lại lịch sử

Khác với nhiều đội hình khác trong lễ diễu binh, Quỳnh Anh và đồng đội - những cô gái trẻ thuộc lực lượng Nữ du kích miền Nam khoác mình bộ áo bà ba nâu, đeo khăn rằn và mũ tai bèo giản dị. Mặc bộ trang phục như vậy, cô cảm nhận như mang trên vai niềm kiêu hãnh của lớp lớp phụ nữ Việt Nam từng góp công sức vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hình ảnh Quỳnh Anh cùng đồng đội trong khối Nữ du kích miền Nam và các thầy cô quản lý khối.

Không những vậy, “Bộ trang phục đó tượng trưng cho phụ nữ Nam Bộ kiên cường bất khuất nhưng cũng đảm đang trung hậu. Bộ đồ không chỉ khiến mình tự hào mà cho mình cảm giác như được sống lại một phần lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam”, Quỳnh Anh tự hào nói.

Với Quỳnh Anh, cống hiến cho Tổ quốc đơn giản có thể hiểu là làm một công dân tốt,

﻿làm những điều bản thân có thể làm để cống hiến, dù cho đó là điều nhỏ bé.

Bước chân đầy tự hào trên Quảng trường Ba Đình

Khi sải bước trên Quảng trường Ba Đình - trái tim của Tổ quốc, trong lòng cô gái trẻ Quỳnh Anh đã dâng lên những cảm xúc khó tả: “Khi đi trên quảng trường hay đi trong lòng dân, trong lồng ngực mình ngập tràn niềm tự hào khôn xiết. Lúc đó, những bước đi và cái đánh tay của mình cũng đã hiên ngang và dũng mãnh hơn những lúc luyện tập”.

Những bước chân rắn rỏi, đầy tự hào của Quỳnh Anh và các đồng đội

﻿trên Quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Với cô, có lẽ đó không chỉ là những bước chân đồng bộ của một đội hình, mà là nhịp đập hòa cùng khí thế hào hùng của tuổi trẻ rực cháy, tiếp nối tinh thần cha anh ngày trước. “Tinh thần và khí thế của tuổi trẻ hôm nay được tiếp nối thế hệ cha ông ta ngày trước. Nó hừng hực sức sống, dám đối đầu đổi thay cũng như vươn mình để bảo vệ và xây dựng non sông Tổ quốc”, Quỳnh Anh tâm sự.

Định hướng cho tương lai

Song song với vai trò dân quân, Quỳnh Anh luôn xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là học tập, tích lũy kiến thức và kỹ năng cho hành trang mai sau. Với cô, cống hiến cho Tổ quốc không nhất thiết phải là điều gì to tát, mà có thể bắt đầu từ những việc giản dị nhất: trở thành một công dân tốt, sống có trách nhiệm và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy vô cùng vinh dự khi đóng góp sức mình cho buổi lễ trọng đại của đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh n​​ước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quỳnh Anh gửi gắm đến các bạn trẻ thông điệp ngắn gọn nhưng thiêng liêng: “Không có gì quý hơn độc lập tự do.” Với cô, đây không chỉ là lời nhắc nhở của cha ông, mà còn là kim chỉ nam để thế hệ hôm nay - những sinh viên, những người trẻ luôn phải ý thức về trách nhiệm, nuôi dưỡng niềm tự hào và quyết tâm tiếp nối truyền thống, dựng xây đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường.

Niềm tự hào rực cháy trong ngày hội non sông

Từ một sự lựa chọn tình cờ, Quỳnh Anh đã bước vào một hành trình không hề ngẫu nhiên: được sống trong không khí của những ngày lịch sử, được hòa vào nhịp bước hào hùng cùng hàng ngàn chiến sĩ trên Quảng trường Ba Đình.

Với cô, ký ức về A80 sẽ mãi mãi là niềm tự hào cháy bỏng, là động lực để cô bước tiếp trong học tập, công việc và cả trên hành trình trưởng thành trong tương lai.