Sinh viên rộn ràng book chụp ảnh: Hòa mình trong không khí 'Đất nước trọn niềm vui'

SVO - Không chỉ là khoảnh khắc ghi dấu tuổi trẻ, những bức ảnh trong dịp Quốc khánh còn mang theo niềm tự hào, lòng biết ơn với Tổ quốc. Từ các bạn trẻ tự chụp, chia sẻ trên mạng xã hội đến photographer bận rộn với lịch book dày đặc, tất cả đều cho thấy tình yêu quê hương đang lan tỏa qua từng khung hình.

Trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), khắp các con phố Thủ đô như được khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa. Những quảng trường, tượng đài lịch sử, di tích văn hóa không chỉ là điểm đến tham quan mà còn trở thành điểm đến ý nghĩa để nhiều sinh viên lưu giữ kỷ niệm. Bằng những bộ ảnh đầy màu sắc, thế hệ trẻ đã chọn cho mình một cách riêng để hòa chung nhịp thở cùng dân tộc.

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội lưu giữ khoảnh khắc tuổi trẻ giữa sắc cờ đỏ thắm.

Ghi dấu tuổi trẻ bằng khung hình

Trần Thị Thu Thương (2004), sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đã thực hiện bộ ảnh bên những lá cờ đỏ tung bay giữa phố. Cô chia sẻ: “Thông qua những bức hình, có thể thấy được sự tự hào và hãnh diện với tinh thần yêu nước mang trong mình hình hài của một người con Việt Nam. Lớp trẻ chúng mình cảm thấy vô cùng hãnh diện khi được hưởng ứng một trong những ngày lễ trọng đại của đất nước”.

Thu Thương chia sẻ: "Yêu nước có nhiều cách khác nhau, mình lựa chọn chụp ảnh để lan tỏa hình ảnh người con gái Việt."

Bạn Đỗ Thị Vân Anh (2004), trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cũng bày tỏ niềm xúc động khi được hòa mình trong dòng người rộn ràng. Với Vân Anh, những bức ảnh trong ngày lễ không đơn thuần là kỷ niệm cá nhân. “Mỗi bức ảnh như một thước phim được lưu giữ lại, để sau này khi nhìn lại, ta nhớ về những cột mốc đã trải qua trong tháng ngày lịch sử của dân tộc. Đó cũng là cách để mình thể hiện lòng biết ơn với quê hương, đất nước - nơi mình sinh ra và lớn lên”.

Vân Anh chia sẻ: "Khi đứng giữa dòng người và sắc đỏ cờ hoa trên phố, mình cảm thấy trái tim thật rộn ràng và tự hào."

Làn sóng book chụp ảnh ngày lễ

Không chỉ tự tay lưu giữ khoảnh khắc, nhiều bạn trẻ còn tìm đến photographer để có những bộ ảnh chỉn chu, lưu giữ lâu bền. Theo Nguyễn Quang Nhật (2007), sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội, nhu cầu book chụp trong dịp này tăng cao: “Ngày 2/9 này có rất nhiều người thuê mình chụp ảnh, bởi ai cũng muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp trong dịp 80 năm Quốc khánh”.

Với Nhật, mỗi lần bấm máy tại các địa điểm lịch sử đều mang đến niềm tự hào sâu lắng về hòa bình và Tổ quốc.

Nhật cho biết, mỗi bộ ảnh thường được thực hiện tại các địa điểm mang tính biểu tượng như Quảng trường Ba Đình, Hồ Gươm, Nhà hát Lớn… “Trong quá trình tác nghiệp, mình có nhiều trải nghiệm thú vị. Mỗi khi chụp ở những nơi linh thiêng, mình luôn thấy tự hào vì mình là người Việt Nam. Sau khi xem bộ phim Mưa đỏ, cảm xúc ấy càng sâu lắng hơn. Mình hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình và thấy trân quý niềm vui hôm nay mà thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương”, Nhật chia sẻ.

Lan tỏa tình yêu nước qua mạng xã hội

Với giới trẻ, ảnh không chỉ dừng lại ở việc in ra, lưu giữ trong album cá nhân. Khi những khung hình được đăng tải trên mạng xã hội, chúng nhanh chóng lan tỏa, tạo thành làn sóng kết nối. Thu Thương bày tỏ: “Mình mong muốn truyền tải tình yêu đất nước của bản thân tới tất cả người Việt, không chỉ trong nước mà cả những người con xa quê. Hy vọng rằng mọi người, dù ở đâu, cũng có thể cùng nhau hãnh diện khi mang trong mình dòng máu Lạc Hồng”.

Nguyễn Hoàng Bảo Nhi (2006), sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chọn lưu giữ kỷ niệm ngày Quốc khánh bằng những bức ảnh trên phố, coi đó là cách để hòa mình vào không khí hào hùng của dân tộc.

Từ những nụ cười trong trẻo của sinh viên, đến ánh mắt rạng ngời trong trang phục truyền thống, mỗi bức ảnh đã góp phần tạo nên bức tranh nhiều sắc màu của tuổi trẻ Việt Nam trong ngày lễ trọng đại. Đó không chỉ là sự lưu giữ kỷ niệm mà còn là thông điệp hướng về Tổ quốc, khẳng định niềm tin và lòng tự hào dân tộc.

Trong dịp Quốc khánh, từng bộ ảnh cá nhân đã vượt qua giới hạn riêng tư để trở thành tiếng nói chung của thế hệ trẻ: yêu nước, biết ơn và trân trọng những giá trị lịch sử. Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh các bạn sinh viên rạng rỡ trong không gian cờ đỏ sao vàng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu Tổ quốc đang tiếp nối từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.

Ảnh: Nguyễn Quang Nhật, NVCC