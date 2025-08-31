Hoàng Việt Phong: Từ tài năng trẻ xứ Lạng đến dấu ấn nghệ thuật tại Concert Quốc gia đặc biệt A80

SVO - Hoàng Việt Phong, sinh viên năm 2 Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Diễn viên Sân khấu - Kịch hát, là gương mặt trẻ giàu triển vọng khi sớm gặt hái nhiều thành tích nghệ thuật. Từng hai năm liền giành giải Nhất “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Lạng Sơn, Á vương 1 cuộc thi TDU King & Queen, giải Ba cuộc thi nhảy cấp tỉnh…, Việt Phong tiếp tục ghi dấu khi vinh dự tham gia biểu diễn trong ‘Concert Quốc gia đặc biệt A80’ tối 1/9 tại SVĐ Mỹ Đình, truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Hoàng Việt Phong, sinh viên năm 2 Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Từ tài năng trẻ xứ Lạng đến gương mặt triển vọng của sân khấu nghệ thuật

Xuất thân trong một gia đình có mẹ là giáo viên âm nhạc, Phong cho rằng: “Có lẽ một phần mình được thừa hưởng gen từ mẹ. Cũng chính nhờ mẹ đã vạch ra những hướng đi, giúp mình có cơ hội tiếp xúc các cuộc thi nghệ thuật từ rất sớm. Nhờ vậy, mình có được những kết quả đáng nhớ và cảm thấy vô cùng may mắn”.

Không chỉ dừng ở niềm đam mê, Việt Phong còn khẳng định bản lĩnh bằng loạt thành tích nổi bật: hai năm liền giành giải Nhất cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Lạng Sơn, đoạt danh hiệu Á vương 1 cuộc thi “TDU King & Queen” tại Hải Dương, cùng giải Ba cuộc thi nhảy do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức. Những dấu mốc ấy trở thành nền tảng quan trọng để Việt Phong tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng tỏa sáng trên con đường nghệ thuật.

Hoàng Việt Phong đạt Á Vương 1 chụp cùng nhóm bạn tham gia chương trình.

Giải 3 Cuộc thi nhảy Hải Dương.

Dấu ấn tuổi trẻ trong Concert Quốc gia đặc biệt A80

Nhân dịp Đại lễ A80, Hoàng Việt Phong – sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội – vinh dự có tên trong danh sách tham gia Concert Quốc gia đặc biệt A80 diễn ra tối 1/9 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Góp mặt trong khối “Diễn viên” của chương trình, Phong chia sẻ: “Mình thật sự may mắn khi được đạo diễn tin tưởng giao vai Người chiến sĩ cộng sản, vai Nhà báo trong trích đoạn "Bác Hồ thời trẻ ra đi tìm đường cứu nước" của bài hát Quốc tế ca”.

Tạo hình chiến sĩ cách mạng cho chương trình quốc gia trước thềm diễn chương trình A80.

Ngoài ra, Việt Phong còn tham gia nhiều tiết mục đồng diễn quy mô lớn: từ màn mở đầu “Khai từ” với sự phối hợp của các trường nghệ thuật tại Hà Nội, đến tiết mục “Vinh quang đang chờ ta” cùng ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Đặc biệt, Phong để lại ấn tượng khi hóa thân thành chiến sĩ kéo pháo, đẩy xe thồ trong bài hát “Giải phóng Điện Biên” và xuất hiện trong một số phân cảnh cùng các nghệ sĩ tên tuổi. Đây là trải nghiệm đáng nhớ, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của Việt Phong trên con đường nghệ thuật.

Việt Phong trong vai diễn thầy lang tại Trường Sân khấu - Điện ảnh HN.

Khép lại những ngày tập luyện miệt mài cho Concert Quốc gia đặc biệt A80, Hoàng Việt Phong không giấu được niềm tự hào khi được đại diện sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước. Việt Phong bày tỏ: “Thay mặt sinh viên trong trường, mình xin gửi lời cảm ơn tới Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh đã cho chúng em cơ hội tham gia chương trình quốc gia phục vụ Đại lễ A80, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào ngày 1/9 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình”.

Sinh viên Sân khấu Điện ảnh tham gia Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở niềm vinh dự cá nhân, Việt Phong còn nhắn nhủ tới các bạn trẻ hôm nay: “Chúng ta đang sống trong thời bình, hãy cố gắng học tập, phấn đấu thật tốt để trở thành công dân có ích, xứng đáng với sự hy sinh của cha anh đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc”.

(Ảnh: NVCC)