Giới trẻ thể hiện tình yêu nước trong cuộc sống hằng ngày, không chỉ là trong những ngày lễ lớn

SVO - Lấy cảm hứng từ áo dài trắng truyền thống và lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, Nguyễn Hương Thủy (sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) đã thực hiện một bộ ảnh đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, truyền tải thông điệp về niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ đi trước, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của đất nước.

Nguyễn Hương Thủy (sinh năm 2006) hiện đang là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, đồng thời là một người mẫu ảnh tự do. Nhân dịp chào mừng Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cô đã thực hiện một bộ ảnh với ý tưởng từ áo dài – một trang phục truyền thống của Việt Nam, và đặc biệt là áo dài trắng, kết hợp với Quốc kỳ Việt Nam, biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Bộ ảnh này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, mà còn thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam.

Nguyễn Hương Thủy (sinh năm 2006) hiện đang là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Bộ ảnh của Hương Thủy thể hiện tinh thần dân tộc và lòng yêu nước sâu sắc. Việc sử dụng Quốc kỳ và trang phục áo dài truyền thống gửi gắm thông điệp về niềm tự hào dân tộc, tôn vinh những giá trị truyền thống và văn hóa tốt đẹp của Việt Nam. Cô chia sẻ, bộ ảnh còn mang ý nghĩa là đại diện cho thế hệ trẻ, sức sống và sự duyên dáng của đất nước.

Trong tà áo dài dịu dàng, thanh lịch, Hương Thủy không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, mà còn gửi gắm thông điệp về sự kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại mới. Hơn thế nữa, bộ ảnh kỷ niệm ngày 2/9 còn là cách để truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần đoàn kết và lòng tự hào trong cộng đồng, thể hiện tình yêu đất nước qua sự kết hợp giữa con người và biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp chào mừng Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hương Thủy đã thực hiện một bộ ảnh ý nghĩa trong trang phục truyền thống, kết hợp cùng Quốc kỳ Việt Nam.

Đối với Hương Thuỷ, ngày 2/9 không chỉ là ngày nghỉ ngơi mà còn là dịp để tưởng nhớ, tri ân và tự hào. Ngày này nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về sự đánh đổi to lớn của cha ông để có được hòa bình hôm nay, từ đó kêu gọi mọi người trân trọng và sống có trách nhiệm hơn với đất nước.

Đối với Hương Thuỷ, ngày 2/9 không chỉ là ngày nghỉ ngơi mà còn là dịp để tưởng nhớ, tri ân và tự hào.

Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, về tình yêu dân tộc, về mảnh đất hình chữ S mà ông cha ta đã đánh đổi hàng nghìn năm bằng xương máu mới giữ được. Đồng thời tri ân, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cha anh, anh hùng đã hy sinh để giành độc lập, đưa đất nước bước ra ánh sáng tương lai tươi đẹp.

Hương Thủy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Cách mạng Tháng Tám và bản Tuyên ngôn Độc lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã vùng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, chấm dứt vĩnh viễn chế độ thực dân, phong kiến, giành lại chủ quyền dân tộc. Bản Tuyên ngôn Độc lập khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam, dựa trên tư tưởng nhân quyền và dân quyền, đồng thời tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong tà áo dài dịu dàng, thanh lịch, Hương Thủy gửi gắm thông điệp về sự kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại mới.

Chia sẻ quan điểm về cách thể hiện lòng yêu nước của giới trẻ, theo Hương Thủy: Lòng yêu nước nên được thể hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày, chứ không chỉ vào những ngày lễ lớn. Điều này bao gồm: “Học tập và rèn luyện tốt: Trau dồi kiến thức, kỹ năng để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Giữ gìn văn hóa truyền thống: Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng: Tuân thủ pháp luật, sống có đạo đức, góp phần xây dựng xã hội văn minh. Ý thức bảo vệ Tổ quốc: Quan tâm đến tình hình đất nước, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Yêu nước trong lao động và sáng tạo: Làm việc hăng say, sáng tạo để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho xã hội. Giữ gìn hình ảnh người Việt trẻ văn minh: Thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam trong giao tiếp, ứng xử với bạn bè quốc tế”.

Hương Thủy nhấn mạnh tầm quan trọng của Cách mạng Tháng Tám và bản Tuyên ngôn Độc lập.

Trong dịp Lễ 2/9, Hương Thủy đã tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa như dâng hương, hoa tại Lăng Bác, tham gia mít tinh và diễu hành, cũng như các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Cô cũng bày tỏ quan điểm về sức hút của các nghi lễ truyền thống như diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa đối với giới trẻ. Theo Hương Thủy, những nghi lễ này mang lại không khí trang nghiêm, tự hào và rực rỡ. Đặc biệt, lễ diễu binh giúp chúng ta cảm nhận được sức mạnh, sự trưởng thành của đất nước; còn pháo hoa là khoảnh khắc sum vầy, gắn kết mọi người.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hương Thủy cũng muốn nhắn nhủ: "80 năm Quốc khánh 2/9 là lời nhắc nhở thế hệ trẻ chúng ta biết ơn cha ông, trân trọng hòa bình và tự do hôm nay. Yêu nước không chỉ là khẩu hiệu, mà là học tập tốt, sống tử tế và đóng góp từng việc nhỏ để Việt Nam ngày càng vững mạnh, sánh vai cùng bạn bè năm châu".

(Ảnh: NVCC)