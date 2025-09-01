Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Gương mặt sinh viên

Google News

Giới trẻ thể hiện tình yêu nước trong cuộc sống hằng ngày, không chỉ là trong những ngày lễ lớn

Thảo Trần
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lấy cảm hứng từ áo dài trắng truyền thống và lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, Nguyễn Hương Thủy (sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) đã thực hiện một bộ ảnh đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, truyền tải thông điệp về niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ đi trước, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của đất nước.

Nguyễn Hương Thủy (sinh năm 2006) hiện đang là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, đồng thời là một người mẫu ảnh tự do. Nhân dịp chào mừng Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cô đã thực hiện một bộ ảnh với ý tưởng từ áo dài – một trang phục truyền thống của Việt Nam, và đặc biệt là áo dài trắng, kết hợp với Quốc kỳ Việt Nam, biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Bộ ảnh này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, mà còn thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam.

z6929423922325-9af267d8ee023cb15ded0c82cc82b052.jpg
Nguyễn Hương Thủy (sinh năm 2006) hiện đang là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Bộ ảnh của Hương Thủy thể hiện tinh thần dân tộc và lòng yêu nước sâu sắc. Việc sử dụng Quốc kỳ và trang phục áo dài truyền thống gửi gắm thông điệp về niềm tự hào dân tộc, tôn vinh những giá trị truyền thống và văn hóa tốt đẹp của Việt Nam. Cô chia sẻ, bộ ảnh còn mang ý nghĩa là đại diện cho thế hệ trẻ, sức sống và sự duyên dáng của đất nước.

Trong tà áo dài dịu dàng, thanh lịch, Hương Thủy không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, mà còn gửi gắm thông điệp về sự kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại mới. Hơn thế nữa, bộ ảnh kỷ niệm ngày 2/9 còn là cách để truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần đoàn kết và lòng tự hào trong cộng đồng, thể hiện tình yêu đất nước qua sự kết hợp giữa con người và biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc.

z6929423930939-8df4edab96accb36e4f226c89f4036cb.jpg
Nhân dịp chào mừng Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hương Thủy đã thực hiện một bộ ảnh ý nghĩa trong trang phục truyền thống, kết hợp cùng Quốc kỳ Việt Nam.

Đối với Hương Thuỷ, ngày 2/9 không chỉ là ngày nghỉ ngơi mà còn là dịp để tưởng nhớ, tri ân và tự hào. Ngày này nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về sự đánh đổi to lớn của cha ông để có được hòa bình hôm nay, từ đó kêu gọi mọi người trân trọng và sống có trách nhiệm hơn với đất nước.

z6929423922064-bee08511d923e14e4f46b6ea41756cd2.jpg
Đối với Hương Thuỷ, ngày 2/9 không chỉ là ngày nghỉ ngơi mà còn là dịp để tưởng nhớ, tri ân và tự hào.

Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, về tình yêu dân tộc, về mảnh đất hình chữ S mà ông cha ta đã đánh đổi hàng nghìn năm bằng xương máu mới giữ được. Đồng thời tri ân, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cha anh, anh hùng đã hy sinh để giành độc lập, đưa đất nước bước ra ánh sáng tương lai tươi đẹp.

Hương Thủy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Cách mạng Tháng Tám và bản Tuyên ngôn Độc lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã vùng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, chấm dứt vĩnh viễn chế độ thực dân, phong kiến, giành lại chủ quyền dân tộc. Bản Tuyên ngôn Độc lập khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam, dựa trên tư tưởng nhân quyền và dân quyền, đồng thời tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

z6929423914215-7bddbf7422237c45aecab77cc416ee3d.jpg
Trong tà áo dài dịu dàng, thanh lịch, Hương Thủy gửi gắm thông điệp về sự kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại mới.

Chia sẻ quan điểm về cách thể hiện lòng yêu nước của giới trẻ, theo Hương Thủy: Lòng yêu nước nên được thể hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày, chứ không chỉ vào những ngày lễ lớn. Điều này bao gồm: “Học tập và rèn luyện tốt: Trau dồi kiến thức, kỹ năng để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Giữ gìn văn hóa truyền thống: Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng: Tuân thủ pháp luật, sống có đạo đức, góp phần xây dựng xã hội văn minh. Ý thức bảo vệ Tổ quốc: Quan tâm đến tình hình đất nước, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Yêu nước trong lao động và sáng tạo: Làm việc hăng say, sáng tạo để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho xã hội. Giữ gìn hình ảnh người Việt trẻ văn minh: Thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam trong giao tiếp, ứng xử với bạn bè quốc tế”.

z6929423914020-1e19687c17a99169626d14b3d65dc164.jpg
Hương Thủy nhấn mạnh tầm quan trọng của Cách mạng Tháng Tám và bản Tuyên ngôn Độc lập.

Trong dịp Lễ 2/9, Hương Thủy đã tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa như dâng hương, hoa tại Lăng Bác, tham gia mít tinh và diễu hành, cũng như các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Cô cũng bày tỏ quan điểm về sức hút của các nghi lễ truyền thống như diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa đối với giới trẻ. Theo Hương Thủy, những nghi lễ này mang lại không khí trang nghiêm, tự hào và rực rỡ. Đặc biệt, lễ diễu binh giúp chúng ta cảm nhận được sức mạnh, sự trưởng thành của đất nước; còn pháo hoa là khoảnh khắc sum vầy, gắn kết mọi người.

z6929423937935-b4876b5261cf14f12cd9891d168d6c98.jpg

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hương Thủy cũng muốn nhắn nhủ: "80 năm Quốc khánh 2/9 là lời nhắc nhở thế hệ trẻ chúng ta biết ơn cha ông, trân trọng hòa bình và tự do hôm nay. Yêu nước không chỉ là khẩu hiệu, mà là học tập tốt, sống tử tế và đóng góp từng việc nhỏ để Việt Nam ngày càng vững mạnh, sánh vai cùng bạn bè năm châu".

(Ảnh: NVCC)

Thảo Trần
#tình yêu nước #quốc khánh 2/9 #văn hóa Việt Nam #Áo dài truyền thống #quốc kỳ Việt Nam #thế hệ trẻ Việt Nam #truyền thống dân tộc #bảo vệ chủ quyền đất nước #phong trào yêu nước #hoạt động lễ kỷ niệm

Cùng chuyên mục