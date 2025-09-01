Trần Nhật Minh - Bước chân kiêu hãnh trong Khối nam sĩ quan Hậu cần Kỹ thuật CAND tại Lễ kỷ niệm A80

SVO - Hòa chung không khí hào hùng cả nước hướng về Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, học viên lực lượng vũ trang nhân dân đã tham gia diễu binh trong niềm tự hào của Tổ quốc. Giữa đội hình trang nghiêm ấy, Trần Nhật Minh - Học viện An ninh Nhân dân (ANND) – vinh dự được góp mặt trong Khối nam sĩ quan Hậu cần Kỹ thuật, gắn liền với hành trình học tập xuất sắc và khát vọng cống hiến tuổi trẻ.

Trần Nhật Minh - Học viện An ninh Nhân dân.

Theo đuổi ước mơ từ ‘Chạm tay vào nỗi nhớ’

Ngọn lửa đam mê với ngành Công an của Nhật Minh được thắp lên từ khi còn nhỏ. “Ngày bé, mình được cùng bố mẹ xem bộ phim ‘Chạm tay vào nỗi nhớ’- câu chuyện về những sinh viên trong trường Công an. Từ đó, mình rất mong muốn được học tập và rèn luyện trong môi trường này,” Minh chia sẻ. Ước mơ ấy càng được hun đúc, tiếp thêm sức mạnh từ truyền thống cách mạng của gia đình. Ông nội từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, bố là bộ đội đã thôi thúc Minh quyết tâm nối gót, trở thành một chiến sĩ Công an Nhân dân.

Trần Nhật Minh - Học viện An ninh Nhân dân.

Với mục tiêu rõ ràng, nam sinh đã nỗ lực hết mình trong học tập. Với thành tích Á khoa khóa D54 Học viện ANND, cậu đã chứng minh sự nghiêm túc và quyết tâm cao độ. Nhật Minh cho rằng bí quyết không nằm ở việc học ‘tủ’ hay học lệch, mà là xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, đặc biệt với kỳ thi đặc thù của Bộ Công an. “Mình không học lệch một môn nào mà cố gắng nắm chắc những kiến thức cơ bản của tất cả các lĩnh vực,” Minh chia sẻ. Bên cạnh đó, việc rèn luyện tư duy tổng hợp thông qua việc giải đề và giữ một tâm lý thoải mái trước kỳ thi cũng là yếu tố then chốt giúp anh đạt được kết quả ấn tượng.

Niềm vinh dự và những thử thách trong luyện tập diễu binh, diễu hành

Trở thành một phần của Khối nam sĩ quan Hậu cần Kỹ thuật Công an Nhân dân tham gia diễu binh là một niềm tự hào, nhưng cũng đi kèm với nhiều thử thách. “Điều khó khăn nhất với mình không chỉ là cường độ tập luyện cao dưới thời tiết nắng nóng, mà còn là yêu cầu tuyệt đối về tính kỷ luật và sự đồng đều. Mỗi động tác, mỗi bước chân đều phải chính xác đến từng nhịp, hòa cùng cả khối để tạo nên sự thống nhất,” nam học viên tâm sự.

Khối nam sĩ quan Hậu cần Kỹ thuật Công an Nhân dân.

Để vượt qua những khó khăn đó, tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng từ đồng đội và niềm tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của Tổ quốc đã trở thành nguồn sức mạnh giúp cậu vượt qua mọi giới hạn.

Bên cạnh đó, nỗi nhớ nhà là điều không thể tránh khỏi trong quá trình luyện tập dài ngày. Tuy nhiên, Minh luôn tìm cách đối diện một cách tích cực: “Những lúc như vậy, mình thường tự nhắc nhở bản thân về ý nghĩa lớn lao của nhiệm vụ, rằng mỗi bước chân mình đi là đại diện cho niềm tự hào chung của một lực lượng. Ngoài ra, gia đình mình cũng dành thời gian cuối tuần để thăm gặp hoặc liên hệ động viên mình.” Sự tin tưởng, động viên của gia đình chính là nguồn động lực vô cùng quý giá, giúp cậu vững vàng thực hiện nhiệm vụ.

Phải tạm gác lại việc học để tham gia diễu binh cũng không phải là điều dễ dàng, nhưng nhờ sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ nhà trường, các học viên có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân Minh xác định đây là một nhiệm vụ chính trị cần ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định: “Mình coi đây là cơ hội rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và tin rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những trải nghiệm này sẽ tiếp thêm động lực để mình học tập tốt hơn.”

Bài học từ A80 và lời nhắn gửi tuổi trẻ

Sau buổi luyện tập cho Lễ Kỷ niệm A80, Minh đã đúc kết được nhiều bài học sâu sắc: “Sự kiên trì là khi từng động tác phải được lặp đi lặp lại hàng trăm lần để đạt đến sự chính xác. Tinh thần đồng đội thể hiện ở việc tất cả chúng mình luôn giữ bước chân nhịp nhàng, cùng nhau động viên vượt qua mệt mỏi.” Nhật Minh cũng nhận ra tầm quan trọng của trách nhiệm: “chỉ cần một người thiếu tập trung, cả đội hình sẽ bị ảnh hưởng.”

Khi nhớ lại khoảnh khắc khiến nam sinh tự hào nhất, cậu không ngần ngại chia sẻ: “Đó là buổi tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang tại Trường bắn TB4 ngày 16/6/2025. Hôm ấy trời mưa to, quần áo mọi người ướt sũng, nhưng không ai rời hàng ngũ, tất cả vẫn bước đi hiên ngang, giữ đội hình nghiêm chỉnh.”

Đứng trong đội ngũ lúc đó, cậu cảm nhận rõ sức mạnh tập thể và thấy tự hào không chỉ về bản thân, mà còn về sự kiên cường, gắn bó của những người đồng đội bên cạnh.

Qua những buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt của bà con nhân dân, Minh không giấu được sự xúc động và tự hào: “Mỗi lần được ‘đi giữa lòng nhân dân’, mình đều thấy rất hạnh phúc, xúc động và tự hào vì tình cảm, sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân dành cho lực lượng. Điều đó khiến mình càng háo hức chờ đợi những ngày tiếp theo, để tiếp tục được hòa chung vào không khí tưng bừng của ngày Đại lễ. Sự nồng nhiệt chào đón, cổ vũ của bà con nhân dân chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để chúng mình tự tin hơn trong từng nhịp bước.”

Cuối cùng, Trần Nhật Minh gửi gắm lời khuyên đến các bạn trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ công an: “Hãy luôn giữ vững niềm tin, lý tưởng và sự kiên trì. Nếu bạn có đam mê, hãy chuẩn bị cho mình sức khỏe, tri thức và một trái tim nhiệt huyết để xứng đáng với màu áo mình lựa chọn".