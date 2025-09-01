Thay đổi cùng những sự thay đổi

Một nhân viên lễ tân trực tổng đài của một hãng hàng không tại Philadelphia nghe thấy máy reo, liền nhấc điện thoại và nói:

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Đầu dây bên kia có tiếng một phụ nữ hỏi:

- Bay từ Philadelphia tới Phoenix thì mất bao nhiêu thời gian?

Vừa lúc đó, có một vị khách chạy tới hỏi gì đó, nên cô nhân viên lễ tân nói với người phụ nữ trong điện thoại:

- Chị chờ một phút thôi nhé.

Cô chưa kịp nói gì thêm thì người phụ nữ kia đáp:

- Nhanh thật đấy, cảm ơn cô.

Và người đó tắt máy.

Sự thật là chúng ta đang sống trong thời đại mà dường như tất cả mọi việc đều là có thể. Nhưng bay vài ngàn dặm chỉ trong một phút? Tất nhiên, bạn không tin điều đó phải không?

Thời đại của chúng ta là thời đại của sự thay đổi chưa từng thấy. Tôi nghe nói rằng năm 2005 là năm đầu tiên mà số thư rác (spam) được gửi đi còn nhiều hơn số hộp thịt Spam được bán ra trên thị trường. Và nếu bạn tự hỏi hộp thịt Spam là gì, hoặc nếu bạn băn khoăn khi ai đó nói về một chiếc "đĩa mềm", "băng cát-xét"… thì bạn sẽ biết là mọi thứ đã thay đổi đến mức nào.

Có một câu chuyện khác thế này: trong một tiệm ăn, một người mẹ để ý thấy cô con gái 11 tuổi của mình đang chăm chú nhìn một poster phim treo trên tường. Poster đó có hình Siêu nhân đứng trong một buồng điện thoại công cộng. Người mẹ thì thầm với chồng đứng bên cạnh: "Chẳng lẽ con bé không biết Siêu nhân là ai?".

Người chồng đáp: "Còn tệ hơn cơ. Nó không biết cái buồng điện thoại công cộng là cái gì".

Tôi nghe ai đó nói rằng hầu hết những thay đổi có thể xảy ra thì đã xảy ra rồi. Nhưng tôi chắc chắn không phải như thế. Thế giới hiện thực của chúng ta là một thế giới của thay đổi liên tục và không ngừng.

Một số thay đổi có thể tốt và một số khác thì chúng ta có thể cảm thấy không được tốt lắm. Hầu hết các thay đổi ban đầu có thể khiến bạn thấy không thoải mái hoặc thậm chí là khó chịu. Nhưng, tất nhiên, nếu chúng ta không thỉnh thoảng cảm thấy không thoải mái với những gì mình đang làm, thì có lẽ chúng ta đang không làm gì mới cả. Và trừ phi chúng ta cứ sống trong quá khứ, chứ nếu không, chúng ta sẽ hạnh phúc nhất nếu học được cách chấp nhận thế giới thay đổi này, và thay đổi để thích nghi với nó.

Thế giới có thể vẫn là một nơi rất tuyệt vời, rất thú vị, rất đáng sống. Bạn có tin điều đó không? Nếu có, hãy thay đổi cùng những sự thay đổi. Đừng tuân theo cảm giác ngại thay đổi của mình. Thái độ của bạn đối với sự thay đổi là một trong những thước đo quan trọng nhất để quyết định rằng bạn có thể hạnh phúc và sống trọn vẹn hay không.