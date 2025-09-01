Khí thế tuổi trẻ trước thềm Lễ diễu hành A80

SVO - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) không chỉ là sự kiện trọng đại về chính trị - xã hội, mà còn là dịp để thế hệ trẻ trực tiếp tham gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc. Những sinh viên có mặt trong đoàn diễu hành và lực lượng hỗ trợ đã để lại nhiều câu chuyện đáng nhớ, góp phần khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.

Niềm tự hào trong đội hình Khối Kiều bào

Nguyễn Hạnh Lan (sinh viên Học viện Ngoại giao) là một trong những gương mặt tham gia diễu hành tại Khối Kiều bào. Với bạn, đây là một trải nghiệm đặc biệt, vừa thiêng liêng vừa xúc động.

“Cảm xúc lớn nhất của chúng mình chính là sự tự hào, bởi không phải ai cũng có cơ hội được đứng trong hàng ngũ tại một sự kiện mang tầm vóc lịch sử như thế này. Đặc biệt, khi đồng hành cùng các cô chú kiều bào, chúng mình càng cảm nhận rõ ý nghĩa của việc trở thành cầu nối gắn kết tình cảm giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài và đồng bào trong nước”, Hạnh Lan chia sẻ.

Giống như các khối diễu hành khác, các bạn sinh viên phải trải qua lịch tập luyện dày đặc. Trải nghiệm đáng nhớ nhất có lẽ là bài học “đứng nghiêm” khi mỗi lần đều kéo dài từ 15 - 20 phút dưới nắng nóng mà không được có một động tác thừa dù chỉ là lau mồ hôi. Có bạn thậm chí đã ngất trong những ngày đầu. “Nhưng khi nhớ đến sự hi sinh, gian khổ của cha ông, chúng mình tự nhủ rằng những khó khăn nhỏ bé này không đáng để than phiền. Đó chính là động lực để chúng mình kiên trì đến cuối cùng”, Hạnh Lan cho biết.

Nguyễn Hạnh Lan (sinh viên Học viện Ngoại giao) tham gia tập luyện diễu hành tại Khối Kiều bào cho Lễ kỷ niệm A80.

Khoảnh khắc bước qua Quảng trường Ba Đình, hướng về Lăng Bác, trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, với Hạnh Lan và các bạn, là giây phút chạm tới niềm tự hào sâu thẳm nhất. Bạn cũng nhấn mạnh lời dặn của bác Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - rằng “sức khỏe và kỉ luật chính là hai yếu tố quan trọng nhất của một nhà ngoại giao”. Đây chính là bài học quý giá với Hạnh Lan nói riêng và các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao nói chung để tiếp tục rèn luyện, trưởng thành.

Tinh thần tình nguyện phía sau Lễ diễu hành

Nếu Hạnh Lan tự hào khi trực tiếp bước trong hàng ngũ, thì Nguyễn Minh Ánh (sinh viên Trường Đại học Ngoại thương) lại có trải nghiệm đầy ý nghĩa khi là một trong 150 tình nguyện viên của Trường Đại học Ngoại thương tham gia hỗ trợ Lễ diễu hành.

“Điều thôi thúc mình đăng ký chính là lòng yêu nước và mong muốn góp một phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của dân tộc. Đây cũng là cơ hội để mình lưu giữ những kỷ niệm khó quên, học được nhiều bài học cho bản thân”, Minh Ánh chia sẻ.

Thời tiết nắng mưa thất thường, lịch làm việc kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ và việc phải thức xuyên đêm là những thử thách không nhỏ. Có những hôm, đội tình nguyện xuất phát đến nơi tập kết lúc 10h sáng và làm việc liên tục đến 11h đêm mới được về, hay có hôm kéo dài từ 7 rưỡi tối đến hơn 9h sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết đã giúp đội vượt qua tất cả. Dù trời nắng hay mưa, luôn có những cô chú tốt bụng quạt mát, che nắng, che mưa giúp. Trong đội, mọi người chia ca trực, động viên nhau bằng những bài hát, và được Thành Đoàn chuẩn bị đầy đủ lương thực tiếp sức. Khó khăn từ đó cũng trở thành kỷ niệm đẹp đối với cả đội.

Nguyễn Minh Ánh (sinh viên Trường Đại học Ngoại thương) tham gia hỗ trợ cho Lễ diễu hành với vai trò tình nguyện viên.

Qua trải nghiệm, Minh Ánh đã trau dồi thêm kỹ năng phối hợp trong một tập thể. Dù là những người xa lạ, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ và chủ động đặt kỷ luật để tránh làm ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, Minh Ánh cũng rèn cho mình sự kiên nhẫn và bình tĩnh khi hỗ trợ người dân; và đặc biệt là cơ hội quan sát tinh thần trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp của lực lượng công an, bộ đội.

Dấu ấn của thế hệ trẻ

Sự hiện diện của những cá nhân như Hạnh Lan và Minh Ánh nói riêng và thế hệ trẻ tại Lễ diễu hành A80 không chỉ dừng lại ở vai trò tham gia hay hỗ trợ, mà còn khẳng định tinh thần cống hiến và lòng tự hào dân tộc của thanh niên Việt Nam.

“Các bạn trẻ nên không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh để vững vàng bản lĩnh chính trị”, Hạnh Lan nhấn mạnh khi nhắc đến vai trò của thế hệ trẻ đối với đất nước. Đối với sinh viên Ngoại giao nói riêng và toàn thể sinh viên cả nước nói chung - những người sẽ đem bản sắc dân tộc đến với bạn bè quốc tế, mỗi chúng ta cần có bản lĩnh chính trị đúng đắn và vững vàng để bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc, cũng như của nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Đối với Minh Ánh, điều quan trọng nhất là phải giữ được tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu đất nước thật sự từ trong tim, chứ không chỉ thể hiện ở lời nói. “Dù là việc nhỏ như giữ gìn môi trường, giúp một người qua đường, hay những việc lớn hơn như trực tiếp tham gia sự kiện của dân tộc, nghiên cứu khoa học…, tất cả đều thể hiện tinh thần cống hiến”, Minh Ánh nhấn mạnh. Khi mỗi người trẻ đều sống có trách nhiệm và tự hào về đất nước, chúng ta sẽ xây dựng được hình ảnh đẹp của một thế hệ năng động, tự tin, sẵn sàng đóng góp cho Tổ quốc.

Trong dòng chảy của lịch sử, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã trở thành một dấu mốc. Và với sự tham gia trực tiếp của những người trẻ, sự kiện ấy càng thêm trọn vẹn, mở ra niềm tin rằng họ chính là những người viết tiếp những trang sử đầy tự hào của dân tộc Việt Nam.

(Ảnh: NVCC)