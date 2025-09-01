Sinh viên Việt Nam với niềm tự hào trong khối xếp hình mừng 80 năm ngày Tết độc lập

SVO - Trong không khí chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), những sinh viên được lựa chọn tham gia khối xếp hình đã miệt mài tập luyện suốt nhiều ngày. Với họ, đây không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ, mà còn là niềm vinh dự, tự hào khi góp phần vào sự kiện trọng đại, khẳng định tinh thần nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm của thế hệ sinh viên hôm nay đối với Tổ quốc.

Trong không khí hào hùng hướng tới lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hàng nghìn sinh viên đã và đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho khối xếp hình nghệ thuật đặc biệt. Những khẩu hiệu thiêng liêng như “Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Vì nhân dân quên mình” sẽ được khắc họa bằng chính sức trẻ, niềm tin và lòng tự hào của thế hệ hôm nay. Với các sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, việc tham gia khối xếp hình và đội hình tình nguyện viên phục vụ Tổng duyệt A80 không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ, mà còn là vinh dự lớn lao khi được góp phần vào một sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Các bạn sinh viên miệt mài tập luyện, gửi gắm sức trẻ và niềm tự hào trong lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Kỷ niệm tuổi trẻ in dấu trong khối xếp hình mừng Quốc khánh

Giữa không khí luyện tập sôi nổi, mỗi sinh viên đều mang trong mình những cảm xúc riêng khi được góp mặt trong khối xếp hình mừng 80 năm Quốc khánh. Với Thào Mạnh Hùng – sinh viên lớp K19C SPAN, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, niềm vui và tự hào ấy càng trở nên đặc biệt, bởi đây không chỉ là trải nghiệm tuổi trẻ mà còn là cơ hội để anh tri ân lịch sử dân tộc.

Trong không khí hào hùng, thế hệ trẻ khẳng định bản lĩnh, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc Việt Nam.

Với Hùng, đây là “kỷ niệm đáng nhớ, in dấu trong cuộc đời”, là cơ hội để thế hệ trẻ hôm nay được góp phần nhỏ bé tri ân lịch sử dân tộc. Những ngày tập luyện không hề dễ dàng khi thời tiết nắng mưa thất thường, yêu cầu xếp hình chuẩn xác từng chi tiết, giữ tư thế ngay ngắn trong nhiều giờ. Nhưng vượt lên tất cả, tinh thần đồng đội, sự động viên lẫn nhau đã giúp các bạn trẻ biến khó khăn thành niềm hứng khởi để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mạnh Hùng tự hào khi góp mặt trong khối xếp hình mừng 80 năm Quốc khánh – kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ và lời tri ân lịch sử dân tộc.

Khoảnh khắc mà Hùng mong chờ nhất trong ngày lễ diễu binh sắp tới chính là được lắng nghe giọng Bác Hồ vang lên trong bản Tuyên ngôn Độc lập. Đối với chàng sinh viên trẻ, giây phút ấy như đưa anh trở về với lịch sử, hòa cùng cảm xúc thiêng liêng của cả dân tộc trong ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 80 năm trước, để từ đó thêm tự hào, thêm trách nhiệm với Tổ quốc

Với Phạm Mai Phương – sinh viên khóa 19, Khoa Sư phạm Âm nhạc, kỷ niệm đẹp nhất chính là những phút giải lao được giao lưu, làm quen với bạn bè đến từ nhiều trường đại học khác nhau. Những khúc ca về Tổ quốc cất lên trong không khí hân hoan, những điệu nhảy chan chứa niềm vui đã khiến những con người xa lạ trở nên gần gũi, gắn kết với nhau bằng tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Mai Phương (thứ hai từ phải sang) lưu giữ kỷ niệm đẹp từ những phút giải lao, nơi tình bạn và tình yêu Tổ quốc gắn kết các bạn trẻ.

Được góp mặt trong sự kiện A80 là niềm vinh dự lớn với Mai Phương. Cô xúc động kể, khoảnh khắc đứng trong đội hình xếp chữ trước Lăng Bác, lắng nghe trang sử hào hùng, ngắm nhìn khí tài hiện đại và bước đi trang nghiêm của các chiến sĩ đã khắc sâu trong cô niềm tự hào Tổ quốc. Không chỉ là trải nghiệm, đó còn là bài học về đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu nước. Chính những cảm xúc ấy thôi thúc Mai Phương nỗ lực hơn nữa để sau này góp phần nhỏ bé vào sự phát triển và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Vượt qua khó khăn với niềm tự hào tuổi trẻ

Chia sẻ về những ngày tập luyện trong khối xếp chữ, Vũ Thị Thảo – sinh viên lớp K10 Thanh nhạc – cho biết khó khăn lớn nhất là sự phối hợp tuyệt đối chính xác trong từng bước di chuyển, từng cử chỉ giơ bảng. “Chỉ cần một người lệch vị trí, cả đội hình sẽ bị ảnh hưởng”, Thảo nói. Không chỉ đối mặt với nắng mưa thất thường và lịch tập dày đặc, cả nhóm còn phải vượt qua mệt mỏi, thậm chí kiệt sức. Thế nhưng, chưa ai nghĩ đến bỏ cuộc. Nhờ tinh thần kỷ luật, sự gắn kết và những lời động viên, họ cùng nhau bước tiếp. “Mỗi khi có bạn mắc lỗi, chúng mình tập lại và khích lệ nhau thay vì trách móc. Những tiếng cười xen lẫn mệt nhọc đã trở thành động lực lớn nhất”, Thảo xúc động chia sẻ.

Vũ Thị Thảo chia sẻ, tập luyện khối xếp chữ đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối.

Hành trình tập luyện cho lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh với Nguyễn Thị Xuân Thư - sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Âm nhạc là thử thách không nhỏ. “Ở sân vận động Mỹ Đình, chúng mình phải đứng hàng giờ dưới nắng gắt; khi ra Quảng trường Ba Đình, trời lại bất ngờ đổ mưa lớn”, Thư kể. Trong gian khó, sự động viên và sẻ chia đã giúp cả nhóm vượt qua mệt mỏi. Tiếng cười khi động tác chưa đều, hay khoảnh khắc quây quần chia sẻ đồ ăn sau giờ tập trở thành những kỷ niệm đáng nhớ. “Nhờ vậy, chúng mình thêm gắn bó, hiểu giá trị của sự kiên trì và càng tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước”, Thư xúc động nói.

Nguyễn Thị Xuân Thư tự hào khi vượt qua thử thách tập luyện để góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Tuổi trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây đất nước

Không chỉ góp mặt trong hàng ngũ khối xếp hình của A80 bằng sức trẻ và tinh thần hăng say tập luyện, những sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương còn mang đến những suy ngẫm và thông điệp đầy cảm xúc về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Vũ Thị Thảo, sinh viên lớp K10 Thanh nhạc – chia sẻ rằng, thế hệ sinh viên Việt Nam trước hết cần khẳng định mình bằng tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến. Trong bối cảnh hội nhập, đất nước rất cần những người trẻ có tri thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo để cùng nhau xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững. Với Thảo, tinh thần yêu nước thời đại mới không chỉ thể hiện qua những việc lớn lao, mà còn từ những hành động giản dị như trung thực trong học tập, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng và không ngừng rèn luyện để viết tiếp truyền thống hào hùng của cha ông.

Tuổi trẻ hôm nay thể hiện lòng yêu nước bằng tri thức, trách nhiệm và hành động thiết thực vì tương lai đất nước.

Trong khi đó, Đặng Thị Huyền, sinh viên lớp K17C SPAN – nhìn nhận Quốc khánh không chỉ là ngày nhắc nhớ về độc lập, mà còn là lời kêu gọi thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ và dám hành động. Với Huyền, tự hào dân tộc không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà phải biến thành hành động, biến đam mê thành giá trị, trí tuệ thành sức mạnh để Việt Nam vững bước trong tương lai. Giữa những ngày tập luyện vất vả, mưa nắng thất thường, Huyền càng thấm thía ý nghĩa của sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến – như một lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước và lịch sử dân tộc.

Đặng Thị Huyền khẳng định Quốc khánh là dịp để thế hệ trẻ tri ân lịch sử, nêu cao tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Từ những chia sẻ chân thành ấy, có thể thấy hình ảnh sinh viên Việt Nam hôm nay hiện lên vừa nhiệt huyết, vừa đầy ý thức trách nhiệm. Họ không chỉ vinh dự được góp sức vào một sự kiện lịch sử trọng đại, mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ tới bạn bè đồng trang lứa: hãy không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo và cống hiến, bởi tương lai đất nước bắt đầu từ chính mỗi bước đi của tuổi trẻ hôm nay.

(Ảnh: NVCC)