Sau đêm trắng mưa lâm thâm, Hà Nội bừng khí thế trong buổi tổng duyệt diễu binh

SVO - Hà Nội một đêm không ngủ – cụm từ được nhắc đến nhiều nhất sau đêm 29.8. Không chỉ bởi tinh thần háo hức chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, mà còn bởi suốt một đêm dài người dân Thủ đô cùng hàng vạn đồng bào từ khắp mọi miền đã thức trắng trong những cơn mưa lâm thâm. Thời tiết tưởng chừng cản trở, nhưng sáng 30.8, Hà Nội bừng tỉnh trong khí thế rực rỡ, tràn đầy tự hào.
Từ sáng sớm, những điệp khúc “Việt Nam – Hồ Chí Minh” của lực lượng tình nguyện viên vang lên khắp các tuyến phố trung tâm, khuấy động bầu không khí.
Tại “vị trí đắc địa” ngã tư Hùng Vương - Trần Phú, rất nhiều người đã có mặt từ hơn 1 ngày trước để giữ chỗ.
Buổi tổng duyệt sáng 30.8 không chỉ là phần chuẩn bị cho đại lễ mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào của nhân dân cả nước. Sau đêm trắng, Thủ đô đã chứng minh: dù thời tiết thế nào, tinh thần nhân dân vẫn bất biến – vẫn rực cháy cùng niềm tự hào dân tộc.