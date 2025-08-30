Sau đêm trắng mưa lâm thâm, Hà Nội bừng khí thế trong buổi tổng duyệt diễu binh

SVO - Hà Nội một đêm không ngủ – cụm từ được nhắc đến nhiều nhất sau đêm 29.8. Không chỉ bởi tinh thần háo hức chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, mà còn bởi suốt một đêm dài người dân Thủ đô cùng hàng vạn đồng bào từ khắp mọi miền đã thức trắng trong những cơn mưa lâm thâm. Thời tiết tưởng chừng cản trở, nhưng sáng 30.8, Hà Nội bừng tỉnh trong khí thế rực rỡ, tràn đầy tự hào.

Từ sáng sớm, những điệp khúc “Việt Nam – Hồ Chí Minh” của lực lượng tình nguyện viên vang lên khắp các tuyến phố trung tâm, khuấy động bầu không khí.

Khi Quốc ca cất lên cũng là lúc trời bất chợt đổ cơn mưa. Người dân nhanh chóng khoác

﻿áo mưa, nghiêm trang chào cờ.

Tại “vị trí đắc địa” ngã tư Hùng Vương - Trần Phú, rất nhiều người đã có mặt từ hơn 1 ngày trước để giữ chỗ.

Cô Lê Bảo Vinh (41 tuổi, Đan Phượng) kể: “Tôi có mặt tại đây từ 5h30 sáng 29.8. Hơn 24 tiếng chờ đợi, tôi không thấy mệt mà chỉ thấy tự hào. Khoảnh khắc được chứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành ngay trước mắt khiến mọi sự chờ đợi đều trở nên xứng đáng.”

Cô Lương Thị Ngọc (64 tuổi, Hà Giang) chia sẻ: “Mặc dù di chuyển hơn 300km và đợi hơn 1 ngày với thời tiết khắc nghiệt, đôi khi tôi cũng nản lòng nhưng bù lại hôm nay cảm xúc rất tuyệt vời, có thể nói đây là lần duy nhất trong đời chứ không có lần thứ 2 với những người ở độ tuổi như cô”

Từ Thái Nguyên, cô Nguyễn Thị Phương Chi (46 tuổi) cũng có mặt từ sớm 29.8: “Đợi chờ là hạnh phúc. Buổi tổng duyệt quá mãn nhãn, thật sự tôi rất tự hào”

Người dân luôn reo hò cổ vũ và ghi lại từng khoảnh khắc trong buổi tổng duyệt.

Buổi tổng duyệt sáng 30.8 không chỉ là phần chuẩn bị cho đại lễ mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào của nhân dân cả nước. Sau đêm trắng, Thủ đô đã chứng minh: dù thời tiết thế nào, tinh thần nhân dân vẫn bất biến – vẫn rực cháy cùng niềm tự hào dân tộc.