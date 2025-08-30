Mãn nhãn buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành tại ngã tư 'kim cương' Hùng Vương – Trần Phú

SVO - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra vào sáng 2/9, từ 6h30 đến khoảng 10h tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Trước ngày lễ lớn, người dân đã có dịp chứng kiến những buổi tổng duyệt quy mô hoành tráng. Trong đó, ngã tư Hùng Vương – Trần Phú, nằm sát lễ đài, được ví như “vị trí kim cương” khi có thể quan sát trọn vẹn các đoàn diễu binh đi qua

Buổi tổng duyệt sáng 30/8 có sự tham gia của hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân. Lần lượt đi qua lễ đài là 26 khối quân đội chính quy, 4 khối quân đội quốc tế (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia), khối dân quân – du kích, 17 khối công an, 14 khối xe pháo quân sự và 9 khối xe đặc chủng công an. Song song với các lực lượng vũ trang, ấn tượng không kém là sự xuất hiện của các khối quần chúng, văn hóa – thể thao với nhiều nghệ sĩ, vận động viên nổi bật, tạo nên không khí sôi động và đầy sắc màu.

Khối Hồng kỳ dẫn đầu cùng các khối đi bộ của Quân đội, Công an, dân quân tự vệ tiến bước trong tiếng reo hò vang dội từ người dân hai bên đường.

Dàn xe tăng, pháo và khí tài hiện đại nối dài, thể hiện sức mạnh quân sự, khiến người dân không kìm được cảm xúc, thốt lên: “Đã quá, Tổ quốc ơi!”

4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia) sải bước trong đội hình trang nghiêm, hòa mình cùng các khối Việt Nam – minh chứng cho tinh thần hữu nghị quốc tế.

Khối Quần chúng, Văn hóa – Thể thao với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tạo không khí tươi vui, khiến người dân thích thú vỗ tay cổ vũ không ngớt.

Những tiếng reo hò “Việt Nam – Hồ Chí Minh!”, những tràng pháo tay giòn giã, những tiếng hô vang đầy tự hào liên tục vang lên dọc tuyến đường. Người dân không chỉ chứng kiến một buổi tổng duyệt, mà còn được sống trong một ngày hội của tinh thần dân tộc, nơi sức mạnh quân sự song hành cùng niềm kiêu hãnh và văn hóa Việt Nam.

Buổi tổng duyệt kết thúc nhưng dư âm vẫn lan tỏa. Mỗi đoàn quân đi qua, mỗi khối lực lượng xuất hiện đều để lại trong lòng người dân một cảm xúc khác nhau: từ rộn ràng, hào hùng cho đến tự hào dâng trào. Tất cả cùng hướng tới ngày 2/9 lịch sử, khi Quảng trường Ba Đình sẽ lại chứng kiến thời khắc trọng đại, khẳng định sức mạnh và khát vọng của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ảnh: Yến Chi