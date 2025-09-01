Phút chờ đợi trước giờ G: Hồi hộp, tự hào và những ký ức của sinh viên diễu hành

SVO - Chỉ còn vài giờ nữa, thời khắc diễu binh sẽ bắt đầu trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Dưới ánh dương đặc biệt ấy, hàng ngàn sinh viên đã sẵn sàng bước những bước chân đầy kiêu hãnh. Với họ, những ngày tập luyện vất vả giờ đã khép lại, nhường chỗ cho niềm hồi hộp, tự hào và cả những ký ức tuổi trẻ sẽ còn đọng lại mãi sau ngày 2/9.

“Mỗi bước chân là một kỷ niệm khó quên” - Dương Thị Thanh Mai, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I

Tham gia khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, Thanh Mai cho biết quãng thời gian tập luyện vừa qua là một trải nghiệm đáng nhớ, không thể nào quên. Dù từng góp mặt trong nhiệm vụ A70, nhưng nhiệm vụ A80 lần này vẫn đem đến trải nghiệm khác biệt cho Thanh Mai. Những ngày nắng gắt, những cơn mưa bất chợt, áp lực trên thao trường… tất cả đều thử thách ý chí của Mai và đồng đội.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Mai muốn gửi gắm tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào qua từng hành động cụ thể. Tuổi trẻ thực sự ý nghĩa khi gắn liền với đất nước.

“Có những lúc rất mệt mỏi, nhưng tinh thần đoàn kết đã giúp chúng mình vượt qua. Chính vì thế mà cảm giác được đứng trong đội hình lớn của dân tộc càng trở nên thiêng liêng và đáng nhớ hơn bao giờ hết,” Thanh Mai chia sẻ.

Xa gia đình, bạn bè trong suốt thời gian dài, cô gái trẻ cho rằng chính thử thách ấy đã rèn cho bản thân tính tự lập và sự trưởng thành. Với Mai, ngày 2/9 sắp tới sẽ là “khoảnh khắc vinh dự nhất trong tuổi trẻ”, là dịp để lưu giữ ký ức đẹp về tinh thần trách nhiệm và tình yêu nước.

“Khi bước chân hòa nhịp cùng Tổ quốc” - Nguyễn Anh Dũng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nguyễn Anh Dũng tham gia khối Báo chí. Với cậu sinh viên năm cuối Khoa Quan hệ quốc tế, mỗi ngày tập luyện đều chứa đựng niềm háo hức, tự hào xen lẫn mệt nhọc. Nhưng hơn cả, đó là ký ức về tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ: “Kỷ niệm khó quên nhất với mình là khi cả khối cùng nhau hát vang những bài ca đi cùng năm tháng. Lúc đó, mình cảm nhận rõ sự gắn kết và niềm kiêu hãnh khi được hòa mình vào một tập thể lớn lao.”

Càng gần ngày lễ, Anh Dũng càng thấy hồi hộp và tự hào. Hồi hộp vì đây là một nhiệm vụ lớn, mang ý nghĩa lịch sử. Tự hào vì tuổi trẻ được hòa nhịp cùng lịch sử, ghi dấu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Dũng cho rằng, ngày 2/9 tới đây sẽ là khoảnh khắc thiêng liêng của cả đời: “Khi tiếng bước chân vang trên quảng trường Ba Đình, đó sẽ là nhịp tự hào của thế hệ hôm nay nối tiếp tinh thần cha ông.”

Anh cũng gửi gắm thông điệp: trong thời bình, mỗi sinh viên đều là “người lính trẻ”, mang trách nhiệm học tập, rèn luyện và lan tỏa tình yêu nước bằng những việc nhỏ mỗi ngày. “Chỉ sống thôi là không đủ, phải sống có ánh sáng, có tự do, có hương thơm ngào ngạt,” Dũng nhắc lại câu nói của Andersen để nhấn mạnh rằng tuổi trẻ chỉ thật sự có ý nghĩa khi biết cống hiến cho Tổ quốc.

“Tuổi trẻ là để khát vọng và cống hiến” - Đỗ Thị Thu Thúy, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Đại diện cho khối Thanh niên Việt Nam, Thu Thúy coi việc tham gia diễu hành là niềm vinh dự lớn khi được đứng trong đội hình tượng trưng cho hơn 20 triệu thanh niên cả nước.

Những ngày luyện tập đã rèn cho cô sự kỷ luật, ý chí và tinh thần đồng đội. “Mình mong rằng trong ngày lễ chính thức sẽ thật tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ,” Thu Thúy nói.

Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để yêu thương, để khát vọng và để cống hiến cho Tổ quốc.

Khi ngày Quốc khánh đến gần, nữ sinh viên năm 3 không giấu nổi niềm hồi hộp và tự hào: “Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để yêu thương, để khát vọng và để cống hiến cho Tổ quốc. Thanh niên hôm nay sẽ tiếp nối hành trình cha ông, để ngọn lửa yêu nước mãi rực sáng.”

Ngày mai qua đi, tiếng trống duyệt binh lắng lại, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng đó sẽ là những ký ức đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân. Những tháng ngày rèn luyện dưới nắng mưa, những bước chân sải dài trên quảng trường lịch sử và niềm tự hào được góp một phần nhỏ bé vào ngày hội non sông. Để rồi, trong hành trang tuổi trẻ của mỗi sinh viên, 2/9 năm nay sẽ mãi là một dấu mốc không thể phai mờ.

Ảnh: NVCC