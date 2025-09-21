Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vượt trở ngại về sức khỏe, nữ sinh Ngoại thương hoàn thành tấm bằng cử nhân đúng hạn

Tú Chân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phạm Phương Anh, tân cử nhân chương trình Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng định hướng quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, đã trải qua quãng thời gian không dễ dàng khi việc học nhiều lần bị gián đoạn vì vấn đề sức khỏe. Dù vậy, cô vẫn nỗ lực bám sát kế hoạch, hoàn thành khóa luận đúng hạn và sớm bắt đầu công việc tại NAB Innovation Centre Vietnam, khép lại hành trình đại học với nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Năng lượng tích cực như ánh dương rực rỡ

Phương Anh vừa khép lại hành trình 4 năm tại Trường Đại học Ngoại thương với tấm bằng cử nhân Chương trình Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế. Không chỉ chinh phục chặng đường học tập nhiều thử thách, cô gái trẻ còn để lại dấu ấn bởi tính cách vui vẻ, lạc quan và nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến thầy cô, bạn bè.

1.jpg
Phạm Phương Anh trên bục nhận bằng tốt nghiệp Đại học.

Chia sẻ về lý do chọn Ngoại thương, Phương Anh mỉm cười: “Mình chọn FTU vì môi trường năng động và cởi mở. Ở đây, mình cảm thấy dễ hòa nhập và được đón nhận”. Chính lựa chọn ấy đã mở ra hành trình trải nghiệm đầy màu sắc, nơi Phương Anh không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn trưởng thành nhờ sự gắn kết và đồng hành của bạn bè, thầy cô.

Nếu như nỗi lo lớn nhất trong những ngày đầu đại học là cảm giác “một mình giữa môi trường hoàn toàn mới”, thì chỉ sau một thời gian ngắn, tập thể lớp Anh 01 – LOGs – K60 đã trở thành gia đình thứ hai. Các bạn không chỉ đưa đón, cõng Phương Anh đến lớp mà còn luôn tạo điều kiện để cô được hòa mình vào mọi hoạt động chung. Chính tình cảm và sự đồng hành ấy đã tiếp thêm động lực để Phương Anh vững vàng bước đi và tỏa sáng trên con đường học tập.

Trong quãng thời gian sinh viên, Phương Anh luôn trân trọng tình bạn đẹp với Trần Tiến Dũng – lớp trưởng, cũng là người bạn thân thiết đã đồng hành cùng cô suốt 4 năm. “Bạn Dũng hay đưa đón mình đi học, có khi học tận tầng 5 cũng là bạn cõng mình lên. Mình hay đùa rằng bạn cõng mình 4 năm đi học mà chưa bao giờ được lên báo”, Phương Anh chia sẻ đầy xúc động.

2.jpg
Phương Anh cùng bạn bè lưu giữ kỷ niệm trong ngày nhận bằng cử nhân.
3.jpg

Không chỉ có bạn bè, thầy cô bộ môn Logistics cũng luôn sát cánh, từ việc hỗ trợ đăng ký môn học, sắp xếp phòng học cho đến tạo điều kiện để cô theo kịp tiến độ. Với Phương Anh, một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là kỳ học quân sự năm nhất. Dù được miễn, cô vẫn quyết tâm tham gia để không bỏ lỡ những kỷ niệm cùng bạn bè. “Mọi người đã hỗ trợ em rất nhiều trong suốt kỳ quân sự, để em có thể tham gia mọi hoạt động. Đó là quãng thời gian thực sự đáng nhớ của đời sinh viên”, cô nhớ lại.

Dẫu nhiều lần phải tạm nghỉ học vì vấn đề sức khỏe, thậm chí nằm viện dài ngày, Phương Anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Thay vì chậm lại, cô chọn cách tăng tốc: đăng ký thêm môn, tự ôn tập và thi chứng chỉ bổ sung. Và rồi, thành quả ngọt ngào cũng mỉm cười: “Mình cảm thấy vô cùng tự hào và vui mừng khi biết mình được tốt nghiệp đúng hạn. Những nỗ lực suốt thời gian qua đã được đền đáp”.

4.jpg
Khoảnh khắc ý nghĩa đánh dấu sự trưởng thành và nỗ lực không ngừng của Phương Anh.

Vượt thử thách, giữ niềm tin để chinh phục hành trình mới

Nhận xét về học trò, TS. Bùi Duy Linh – Giảng viên Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, đồng thời là người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp – cho biết: “Điểm làm tôi ấn tượng nhất về Phương Anh chính là sự lạc quan, tích cực trong cuộc sống. Tôi nhìn thấy sự nỗ lực, nghiêm túc của em trong học tập và quá trình hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp. Tôi hy vọng câu chuyện của Phương Anh sẽ truyền động lực cho các bạn trẻ”.

5.jpg

Phương Anh chia sẻ rằng cô cảm thấy may mắn khi luôn có những người bạn giỏi giang đồng hành trên chặng đường học tập và trưởng thành, như Ngọc Anh – thủ khoa đầu vào năm 2021 và cũng là thủ khoa đầu ra chuyên ngành, cùng Minh Anh, Vân Hồng, Phương Thảo… Hiện tại, tất cả đều đang làm việc tại các tập đoàn, công ty lớn. “Mình thấy rất tự hào khi được ở trong một nhóm bạn toàn những người tài năng. Điều đó không chỉ khiến mình vui mà còn là động lực để mình cố gắng hơn mỗi ngày”, Phương Anh bộc bạch.

Với cô gái trẻ này, chìa khóa để kiên trì chính là mong muốn chứng minh bản thân. Hiện tại, Phương Anh đã bắt đầu công việc “business analyst” - phân tích kinh doanh của ngân hàng quốc gia Úc (NAB - National Australia Bank).

6.jpg
Phương Anh chụp cùng các bạn trong lễ phục cử nhân

Khi được hỏi muốn nhắn gửi điều gì, Phương Anh bày tỏ: “Mình thực sự biết ơn bạn bè và thầy cô, vì nhờ sự hỗ trợ ấy mà mình chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ lại phía sau”. Với Phương Anh, lòng biết ơn và tinh thần sẻ chia chính là hành trang quý giá, tiếp thêm động lực để cô tiếp tục viết tiếp những câu chuyện ý nghĩa trong chặng đường phía trước.

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân
