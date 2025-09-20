Nữ sinh 'yêu Văn' và hành trình mang tiếng nói của thanh thiếu niên đến diễn đàn quốc tế

SVO - Ở tuổi đôi mươi, Nguyễn Hoàng Hà - sinh viên năm cuối ngành Marketing, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã gây ấn tượng với bảng thành tích học tập xuất sắc cùng nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Không chỉ đam mê nghề MC, Hà còn đại diện thanh thiếu niên Việt Nam tham gia các dự án quốc tế như UNICEF, trở thành hình mẫu sinh viên bản lĩnh, giàu khát vọng và sẵn sàng cống hiến.

Vấp ngã để tỏa sáng

Ngay từ phổ thông, Hà đã nổi bật tại Đà Nẵng với danh hiệu Học sinh xuất sắc toàn diện 2019-2020, giải Nhì Học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố và Top 12 Én Vàng Học Đường 2020. Nhưng đằng sau thành tích là những lần thất bại và nỗ lực không ngừng. “Mình từng rất hụt hẫng khi chưa đạt kỳ vọng, nhưng chính những lần vấp ngã đã dạy mình kiên nhẫn và biết trân trọng hành trình học tập”, Hà chia sẻ. Với cô, thành tích là cột mốc để nhìn lại và rèn luyện bản thân.

Nguyễn Hoàng Hà với ước mong xây dựng cộng đồng thanh thiếu niên lớn mạnh ngay tại quê hương.

Mang tiếng nói của thanh thiếu niên đến những diễn đàn quốc tế

Nếu chỉ nhìn vào bảng thành tích học tập, nhiều người sẽ nghĩ Nguyễn Hoàng Hà chọn cho mình con đường “an toàn”. Nhưng thực tế, cô gái trẻ lại quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để gắn bó với hoạt động cộng đồng và trở thành đại diện thanh thiếu niên tại nhiều diễn đàn.

Tuy còn rất trẻ nhưng Hà đã bắt đầu đồng hành cùng các dự án của UNICEF, hay Nhóm Cố vấn thanh thiếu niên dự án HCA-AYAG. Trên hành trình ấy, cô có cơ hội chia sẻ quan điểm của mình về những vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ trẻ Việt Nam, từ sức khỏe tinh thần, bình đẳng giới, đến môi trường số an toàn.

Hoàng Hà tham gia các diễn đàn bàn về sự phát triển của thế hệ trẻ.

“Điều khó khăn không phải là mình nói gì, mà là làm sao để tiếng nói của thanh niên chúng mình thật sự được lắng nghe”, Hà chia sẻ. Ở Việt Nam, nhiều bạn trẻ còn ngần ngại cất lên tiếng nói, hoặc bị cho rằng thiếu kinh nghiệm. Trong khi đó, tại các diễn đàn quốc tế, ý kiến của thanh thiếu niên thường được tôn trọng và khuyến khích.

Dù vậy, cô không coi đó là rào cản mà là cơ hội học hỏi. “Làm việc với bạn bè quốc tế giúp mình nhận ra: muốn tiếng nói có sức nặng, người trẻ cần vừa tự tin, vừa chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều đó càng thôi thúc mình nỗ lực hơn khi quay trở lại trong nước”, Hà trải lòng. Cô mong muốn biến mỗi trải nghiệm thành động lực để cất tiếng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Những đánh đổi và trải nghiệm quý giá

8 năm gắn bó với hoạt động cộng đồng cũng đồng nghĩa với việc Nguyễn Hoàng Hà phải chấp nhận những đánh đổi. Đôi khi là những đêm thức trắng chuẩn bị cho bài phát biểu, có lúc là những kỳ học bị xáo trộn bởi lịch trình dày đặc. Và cả những khoảng thời gian sức khỏe tinh thần bị thử thách bởi áp lực từ nhiều phía.

Nhờ tham gia các diễn đàn quốc tế, Hoàng Hà đã có cơ hội đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới.

“Có giai đoạn mình cảm thấy rất căng thẳng, thậm chí nghi ngờ bản thân. Nhưng nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và việc dần học cách lắng nghe chính mình, mình đã vượt qua”, Hà kể. Với cô, sức khỏe tinh thần quan trọng không kém bất kỳ thành tích nào, và đó cũng là thông điệp cô luôn muốn lan tỏa đến các bạn trẻ.

Niềm đam mê với nghề MC

Song song với học tập và hoạt động cộng đồng, Nguyễn Hoàng Hà còn có một niềm đam mê đặc biệt: làm MC. Xuất phát từ sở thích được đứng trên sân khấu, được giao tiếp với mọi người, Hà đã biến đam mê ấy thành một hành trình dài hơi, dẫn dắt nhiều chương trình dành cho sinh viên và cộng đồng. “Với mình, MC không chỉ là nghề nói, mà còn là nghề lắng nghe và kết nối. Mỗi lần đứng trên sân khấu, mình đều thấy mình được truyền thêm năng lượng để lan tỏa cảm xúc tích cực”, Hà chia sẻ.

Kinh nghiệm làm MC cũng giúp Hà rất nhiều khi tham gia các diễn đàn quốc tế. Kỹ năng làm chủ sân khấu, ứng biến linh hoạt và khả năng truyền đạt thông điệp rõ ràng chính là chìa khóa giúp cô tự tin hơn khi đối diện với bạn bè quốc tế.

Hoàng Hà dẫn chương trình, với vai trò MC.

Hướng tới một hành trình “dài hơi”

Ở thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp, Hoàng Hà vẫn đang ấp ủ những dự định lớn. Với nền tảng ngành Marketing, kỹ năng từ hoạt động cộng đồng và đam mê MC, cô mong muốn tiếp tục trở thành cầu nối giữa thanh thiếu niên và xã hội, đồng thời không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân.

“Ước mơ của mình là một ngày nào đó, tiếng nói của thanh thiếu niên Việt Nam có thể được lắng nghe và ghi nhận rộng rãi, không thua kém bất kỳ quốc gia nào. Mình tin rằng, mỗi bạn trẻ đều có một câu chuyện để kể, và nếu chúng ta dám cất lên, chắc chắn sẽ tạo nên những thay đổi tích cực”, Hà nói.

Hoàng Hà đang phấn đấu để trở thành thế hệ sinh viên Việt Nam mới: dám nghĩ, dám làm, biết tận dụng tri thức để cất lên tiếng nói, đồng thời không quên chăm sóc đời sống tinh thần và nuôi dưỡng đam mê cá nhân.

(Ảnh: NVCC)