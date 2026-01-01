Triển lãm đặc biệt lần đầu có tại Việt Nam

TPO - TPHCM xuất hiện tổ hợp triển lãm và trình chiếu công nghệ - nghệ thuật immersive 12D+, trong đó có không gian giới thiệu tác phẩm của Vincent van Gogh và Claude Monet bằng hình thức trình chiếu nhập vai. Mô hình trải nghiệm đa giác quan lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam, mở cửa phục vụ người dân dịp đầu năm.

Mở đầu năm 2026, TPHCM xuất hiện tổ hợp triển lãm và trình chiếu công nghệ, nghệ thuật immersive 12D+. Đây là mô hình trải nghiệm đa giác quan lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam. Không gian phục vụ nhu cầu tham quan và trải nghiệm của công chúng dịp đầu năm mới.

Không gian trải nghiệm chính là triển lãm tương tác đa giác quan Vincent Van Gogh & Claude Monet - Limited Version. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của hai danh họa Vincent van Gogh và Claude Monet thông qua hình thức trình chiếu immersive. Không gian trưng bày được thiết kế theo dạng trình chiếu toàn phòng, sử dụng hình ảnh bao phủ các bề mặt, tạo mạch trải nghiệm liền mạch cho người xem.

Tôn vinh di sản nghệ thuật của hai danh họa Vincent Van Gogh và Claude Monet. Ảnh: Hồng Phúc.

Ban tổ chức cho biết phiên bản lần này là bản nâng cấp so với mô hình triển lãm từng được giới thiệu trước đó tại Việt Nam. Một số nội dung trình chiếu được làm mới, bổ sung thêm tác phẩm và điều chỉnh cách sắp đặt không gian để tăng tính liên kết trong trải nghiệm. Nội dung triển lãm được xây dựng dựa trên kho tàng tác phẩm của hai họa sĩ và tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về trưng bày nghệ thuật số.

Không gian đặc sắc thứ hai mang tên Infinity World - Thế giới vô cực 12D+. Infinity World là không gian trình chiếu immersive toàn phòng, sử dụng hệ thống LED bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Mô hình này không yêu cầu kính VR, cho phép người xem di chuyển và quan sát trực tiếp trong không gian trình chiếu.

Người dân TPHCM trải nghiệm hoạt động trong đêm giao thừa.

Nội dung hình ảnh được thiết kế riêng cho không gian LED vô cực, tập trung vào các bối cảnh giả tưởng và hiệu ứng thị giác. Hệ thống trình chiếu được đồng bộ nhằm tạo cảm giác chiều sâu không gian và chuyển động liên tục.

Triển lãm còn mang đến công nghệ Fly Over The World - rạp phim bay 12D+ gửi đến khán giả. Không gian sử dụng màn hình Dome 360 độ kết hợp hệ thống ghế chuyển động đa trục. Trong quá trình trình chiếu, các hiệu ứng như gió, sương và chuyển động được đồng bộ với hình ảnh, mô phỏng cảm giác bay qua các địa danh nổi tiếng trên thế giới.

Nội dung phim được sản xuất riêng cho mô hình rạp bay, tối ưu góc nhìn và cường độ chuyển động nhằm tạo trải nghiệm đa giác quan cho khán giả.

Sự xuất hiện của tổ hợp immersive 12D+ bổ sung thêm một mô hình triển lãm ứng dụng công nghệ tại TPHCM, bên cạnh các hình thức trưng bày truyền thống. Mô hình này cho phép công chúng tiếp cận hội họa và nội dung hình ảnh thông qua trải nghiệm nhập vai, thay vì quan sát tác phẩm theo cách thông thường.