Làng nồi đất rực lửa chạy đơn hàng Tết

TPO - Từ tinh mơ đến tối mịt, người dân làng nghề nồi đất Trù Sơn (Nghệ An) vẫn tất bật nhào đất, xoay khuôn, canh lò để kịp đơn hàng phục vụ thị trường Tết và giữ nhịp sống cho làng nghề truyền thống trăm năm tuổi.
Không ai nhớ chính xác làng nồi đất Trù Sơn có từ bao giờ. Chỉ biết rằng từ khi những người cao tuổi trong làng sinh ra, họ đã thấy ông bà, cha mẹ mình gánh đất, xoay nồi, giữ lửa. Có lúc, dưới sức ép kinh tế thị trường, nghề làm nồi tưởng như bị mai một vì sản phẩm làm ra không bán được, thu nhập không đủ bù cho công sức bỏ ra. Tuy nhiên, nhờ kiên trì giữ nghề mà giờ đây, khi nhu cầu của thị trường tăng lên, việc làm nồi lại tất bật trở lại.
Dụng cụ làm nghề cũng rất đơn sơ, một bàn xoay, vài miếng giẻ nhỏ, một khoanh nứa mỏng để cắt gọt. Chỉ trong thoáng chốc, từ khối đất vô tri, chiếc nồi đất hiện ra tròn đều, mộc mạc, mang dấu ấn hoàn toàn thủ công của người thợ làng.
Theo ông Thảo, khâu quyết định thành bại của một mẻ nồi vẫn là nung lò. Mỗi mẻ nung kéo dài 4-5 tiếng, thường bắt đầu từ trưa đến chiều tối, với khoảng 250-300 chiếc nồi. Việc duy trì ngọn lửa, điều chỉnh nhiệt độ của lò đun ảnh hưởng đến chất lượng, độ cứng, bền và màu sắc của từng sản phẩm.