Làng nồi đất rực lửa chạy đơn hàng Tết

TPO - Từ tinh mơ đến tối mịt, người dân làng nghề nồi đất Trù Sơn (Nghệ An) vẫn tất bật nhào đất, xoay khuôn, canh lò để kịp đơn hàng phục vụ thị trường Tết và giữ nhịp sống cho làng nghề truyền thống trăm năm tuổi.