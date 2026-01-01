Hàng Tết 'đổ bộ' chợ đầu mối ở TPHCM

TPO - Còn gần hai tháng nữa mới đến Tết Bính Ngọ 2026, nhưng thời điểm này hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm đã bắt đầu đổ mạnh về các chợ đầu mối TPHCM. Từ thịt heo, gia cầm, rau củ đến thủy sản khô, hoa tươi…, nguồn cung dồi dào, giá cả cơ bản ổn định.

Thấp thỏm với giá

Ghi nhận ở các chợ đầu mối nông sản thực phẩm lớn của TPHCM như Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức, hàng hóa đổ về đang tăng dần khi Tết Nguyên đán 2026 ngày càng đến gần.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn – đầu mối cung ứng thịt heo (lợn) lớn nhất TPHCM, ông Thành (tiểu thương kinh doanh thịt heo) cho biết, giá đang biến động từng ngày trong gần một tháng qua. Trung bình mỗi loại tăng khoảng 3.000 – 5.000 đồng/kg so với giữa tháng 12.

Ghi nhận trong ngày 31/12, sau pha lóc, thịt đùi có giá 87.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, nạc dăm 115.000 đồng/kg và ba rọi 130.000 đồng/kg…

Thịt heo tăng giá cận Tết

“Dù giá tăng nhưng người dân đã bắt đầu hỏi hàng nhiều hơn. Cao điểm mua sắm dự báo sẽ bắt đầu sau ngày 23 tháng Chạp. Lúc đó mới biết được giá tăng ra sao” - ông Thành nói.

Trong khi đó, khu vực kinh doanh thủy hải sản khô tại chợ đầu mối Bình Điền cũng đang dần sôi động. Nhiều người dân đến mua tôm khô, cá khô để gửi đi cho người thân ở nước ngoài. Bà Hạnh (tiểu thương) cho hay, nhu cầu thường tăng mạnh vào giữa tháng Chạp. “Nguồn hàng khô năm nay có giảm nhẹ do ảnh hưởng thời tiết nhưng giá chưa biến động lớn. Cận Tết có thể tăng khoảng 5 – 10%” – bà Hạnh nói.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, kiệu Tết cũng bắt đầu đổ về. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão lũ tại một số vùng trồng như Huế, Khánh Hòa nên nguồn cung năm nay có thể ít hơn, dẫn đến giá cả có thể tăng nhẹ.

Mặt hàng đồ khô tại chợ đầu mối đang giữ giá cũ nhưng đến cận Tết có thể tăng thêm từ 5 - 10%

Theo ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn, do đặc thù hàng tươi sống không thể tích trữ lâu nên nguồn cung thường tăng mạnh vào những ngày sát Tết. Dự báo vào cao điểm ngày 27-28 Tết, lượng hàng về chợ này có thể tăng 60% so với ngày thường. Riêng mặt hàng thịt heo có thể tăng gấp đôi, đạt mức 10.000-12.000 con/ngày. Ban quản lý chợ đã lên kế hoạch cung ứng luôn cao hơn nhu cầu thực tế khoảng 20-25% để đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hàng.

Tại chợ đầu mối Bình Điền, một trung tâm trung chuyển hơn 2.500 tấn hàng hóa mỗi ngày, dự báo lượng hàng hóa đưa về chợ cũng sẽ tăng đáng kể. Trong giai đoạn cao điểm từ ngày 25 - 27 tháng Chạp, lượng hàng nhập chợ (không tính thủy hải sản tươi sống) dự kiến tăng khoảng 75%. Nhóm thịt súc sản dự kiến tăng 60%, từ 217 tấn/ngày lên hơn 350 tấn/ngày. Nhóm rau củ quả tăng 88%, đạt khoảng 800 tấn/ngày.

Đáng chú ý, mặt hàng hoa tươi tại chợ Bình Điền ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, dự kiến lên tới 600% so với ngày thường (từ 5 tấn/ngày vọt lên khoảng 30 tấn/ngày). Các loại hoa chủ lực phục vụ trang trí Tết bao gồm cúc, vạn thọ, đồng tiền, hồng, ly, cẩm chướng... Đối với thủy hải sản khô, các sản phẩm tiêu thụ mạnh như tôm khô, mực khô, khô cá lóc, cá kèo dự kiến đạt sản lượng đỉnh điểm vào đêm 22 tháng Chạp, tăng gấp đôi ngày thường với khoảng 11 tấn/ngày.

Hàng Tết dần nhộn nhịp tại chợ đầu mối TPHCM

Theo Ban quản lý các chợ đầu mối, việc phối hợp sớm với thương nhân, thương lái và các vùng sản xuất tại nhiều tỉnh, thành đã giúp TP. HCM chủ động nguồn hàng, hạn chế nguy cơ thiếu hụt cục bộ trong mùa mua sắm Tết.

Chủ động nguồn cung dồi dào

Theo Sở Công Thương TPHCM, quy mô chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 được đánh giá là lớn nhất so với nhiều năm trở lại đây. Trong tổng giá trị hơn 26.000 tỷ đồng hàng hóa dự trữ, riêng nguồn hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường đã đạt trên 9.000 tỷ đồng. Sản lượng hàng hóa dự kiến tăng từ 10-15% so với năm trước. Các mặt hàng bình ổn này chiếm từ 25-40% thị phần tùy loại và cam kết giá bán luôn thấp hơn tối thiểu 5% so với giá thị trường. Đặc biệt, các doanh nghiệp tham gia chương trình đã cam kết không tăng giá trong vòng hai tháng trước và sau Tết.

TPHCM siết kiểm soát giá cả và an toàn thực phẩm đối với hàng Tết

Ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng Phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TPHCM cho biết, nhằm đảm bảo nguồn hàng ổn định, TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với 6 tỉnh, thành gồm Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ trong việc kiểm soát và cung ứng nông sản. Hiện tại, thành phố tự đáp ứng khoảng 60% nhu cầu nông sản, thực phẩm, 40% còn lại đến từ các tỉnh khác. Các doanh nghiệp và trang trại đã chủ động tăng đàn, dự phòng nguồn hàng để bù đắp cho những khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Bên cạnh số lượng, chất lượng và an toàn thực phẩm là ưu tiên cốt lõi. Thành phố hiện có mạng lưới phân phối rộng khắp với 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị, 405 chợ và hơn 12.000 điểm bán hàng bình ổn để đưa hàng Tết đến tận tay người dân.

Ban quản lý các chợ đầu mối phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP. HCM tăng cường kiểm tra, lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản và nguồn gốc xuất xứ. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kiệu Tết tại chợ đầu mối

Vừa qua, đoàn công tác liên ngành của Bộ Nông nghiệp – Môi trường đã có buổi làm việc tại TPHCM về công tác đảm bảo nguồn cung và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, với lượng hàng hóa lớn đến từ nhiều địa phương và nhiều nguồn, thành phố sẽ tập trung kiểm tra các khâu có nguy cơ cao, bảo đảm chất lượng hàng hóa trên thị trường, để người dân và du khách yên tâm mua sắm trong dịp Tết.