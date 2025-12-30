Cấm xe nhiều đường ở TPHCM để bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

TPO - Từ tối 31/12 đến rạng sáng 1/1/2026, TPHCM sẽ cấm xe lưu thông một số tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM, Bình Dương và Vũng Tàu để phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới 2026.

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM đã có thông báo điều chỉnh, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố từ tối 31/12 đến rạng sáng 1/1/2026.

Việc điều chỉnh, phân luồng giao thông nhằm bảo đảm trật tự, an toàn phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, chào mừng năm mới 2026.

Một số tuyến đường trung tâm TPHCM sẽ cấm xe lưu thông nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào đón Tết Dương lịch 2026.

Theo đó, ở trung tâm TP.HCM, tại điểm bắn pháo hoa khu vực đầu hầm sông Sài Gòn và tòa nhà Marina, lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ các loại phương tiện lưu thông vào đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi, Nguyễn Tất Thành… từ 21 giờ ngày 31/12 đến 1 giờ ngày 1/1/2026. Đồng thời, các lối lên xuống cầu Ba Son, cầu Khánh Hội cũng tạm thời đóng để phục vụ công tác tổ chức.

CSGT tổ chức nhiều lộ trình thay thế cho người dân di chuyển giữa các khu vực như: Thạnh Mỹ Tây – Xóm Chiếu, An Khánh – Hòa Hưng và chiều ngược lại.

Đáng chú ý, TPHCM nghiêm cấm các phương tiện dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu như Thủ Thiêm, Sài Gòn, Bình Triệu, Phú Mỹ, Ông Lãnh, Calmette… nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn.

Tương tự, tại khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), từ 20 giờ ngày 31/12 đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa, các tuyến đường Hùng Vương, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng sẽ cấm các phương tiện lưu thông. Người dân được hướng dẫn đi theo các trục đường Võ Văn Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn hoặc Mỹ Phước – Tân Vạn để tránh ùn tắc.

Riêng khu vực Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu), từ 21 giờ ngày 31/12, các tuyến Thùy Vân, Lê Hồng Phong, Trần Chánh Chiếu, Lê Văn Thọ sẽ tạm cấm phương tiện lưu thông. Lực lượng chức năng đã bố trí lộ trình vòng tránh giữa Bãi Sau và Bãi Trước để người dân thuận tiện di chuyển.

Phòng CSGT TPHCM khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các khu vực tổ chức bắn pháo hoa cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông.

Căn cứ tình hình thực tế, lực lượng CSGT sẽ linh hoạt điều chỉnh phân luồng nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.