Vị trí dự kiến xây 3 cầu vượt sông Sài Gòn nối Bình Dương cũ - TPHCM

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Phú, Lái Thiêu và Cầu Tàu đang trong thời gian nghiên cứu, khảo sát, chưa dự trù nguồn kinh phí. Theo giới chuyên gia, để xây dựng 3 cây cầu này, TPHCM sẽ tốn ít nhất 600 tỷ đồng/cầu. Tuy chi phí đầu tư không nhỏ nhưng khi hình thành, công trình sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Người dân không cần đi đường vòng, giảm ùn tắc giao thông.