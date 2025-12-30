Vị trí dự kiến xây 3 cầu vượt sông Sài Gòn nối Bình Dương cũ - TPHCM

TPO - Cùng với việc đầu tư xây dựng đường ven sông Sài Gòn, dự kiến có thêm 3 cây cầu nối Bình Dương (cũ) với TPHCM, giúp người dân không cần phải đi đường vòng và giảm ùn tắc giao thông.
Dự án xây dựng cầu Vĩnh Phú, Lái Thiêu và Cầu Tàu đang trong thời gian nghiên cứu, khảo sát, chưa dự trù nguồn kinh phí. Theo giới chuyên gia, để xây dựng 3 cây cầu này, TPHCM sẽ tốn ít nhất 600 tỷ đồng/cầu. Tuy chi phí đầu tư không nhỏ nhưng khi hình thành, công trình sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Người dân không cần đi đường vòng, giảm ùn tắc giao thông.