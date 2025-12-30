Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vị trí dự kiến xây 3 cầu vượt sông Sài Gòn nối Bình Dương cũ - TPHCM

Hương Chi

TPO - Cùng với việc đầu tư xây dựng đường ven sông Sài Gòn, dự kiến có thêm 3 cây cầu nối Bình Dương (cũ) với TPHCM, giúp người dân không cần phải đi đường vòng và giảm ùn tắc giao thông.

bd-cau-vinh-phu-1.jpg
Theo đồ án quy hoạch﻿ đến năm 2040, dự kiến sẽ có thêm 3 cây cầu vượt sông Sài Gòn qua các phường Lái Thiêu, Thuận An (TPHCM).
bd-cau-vinh-phu.jpg
Vị trí 3 cây cầu và tên gọi dự kiến trong tương lai gồm: cầu Vĩnh Phú, cầu Lái Thiêu và cầu Tàu. Trong ảnh là khu vực dự kiến làm cầu Vĩnh Phú﻿.
bd-cau-lai-thieu-3.jpg
bd-cau-lai-thieu-1.jpg
Cầu Lái Thiêu từ đường 3/2 (phường Lái Thiêu) vượt sông Sài Gòn﻿ kết nối với đường Hà Huy Giáp (phường Thới An). Vị trí xây dựng cầu Lái Thiêu trước đây có cầu sắt nhưng đã được tháo dỡ do quá thời hạn sử dụng.
bd-cau-vinh-phu-3.jpg
bd-cau-tau.png
Dự kiến cầu Tàu﻿ từ đường Cầu Tàu (phường Thuận An) bắc qua sông Sài Gòn kết nối với xã Hóc Môn.
bd-cau-1.jpg
Ngoài dự kiến xây dựng thêm cầu vượt sông﻿ Sài Gòn, hiện nay các phường Lái Thiêu, Thuận An, Thủ Dầu Một đang triển khai xây dựng đường ven sông.
bd.png
Các vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Sài Gòn

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Phú, Lái Thiêu và Cầu Tàu đang trong thời gian nghiên cứu, khảo sát, chưa dự trù nguồn kinh phí. Theo giới chuyên gia, để xây dựng 3 cây cầu này, TPHCM sẽ tốn ít nhất 600 tỷ đồng/cầu. Tuy chi phí đầu tư không nhỏ nhưng khi hình thành, công trình sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Người dân không cần đi đường vòng, giảm ùn tắc giao thông.

Hương Chi
#cầu vượt #sông Sài Gòn #giao thông #Bình Dương #TPHCM #xây dựng #giao thông đô thị

