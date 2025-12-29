Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Không khí lạnh ảnh hưởng đến TPHCM trong những ngày đầu năm mới 2026

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong những ngày đầu năm mới 2026, có ít nhất hai đợt không khí lạnh được tăng cường và ảnh hưởng đến thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ. Do đó, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Sáng 29/12, người dân TPHCM đón ngày mới trong tiết trời mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-23 độ C; một số nơi xuất hiện sương mù, khiến các tòa nhà cao tầng bị che khuất.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay (29/12) có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực miền Đông vào khoảng 20-23 độ C, miền Tây vào khoảng 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

tp-suong-mfu-4.jpg
Trong những ngày đầu năm mới 2026, có ít nhất hai đợt không khí lạnh được tăng cường và ảnh hưởng đến thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, trong những ngày đầu năm mới 2026, không khí lạnh sẽ tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam.

Cụ thể, khoảng ngày 1-2/1/2026, không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại và khoảng ngày 5/1 được tăng cường lần nữa. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, từ ngày 31/12 rút dần hoàn lưu ra phía Đông, khoảng ngày 3-4/1/2026 hoạt động mạnh trở lại.

“Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Hữu Huy
#Thời tiết #TPHCM #Không khí lạnh #Nam Bộ #Dự báo #Gió #Mưa

Xem thêm

Cùng chuyên mục