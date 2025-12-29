Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (29/12), miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi rét đậm rét hại. Dự báo khoảng đêm 31/12, miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường, trời rét kéo dài. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Dự báo ngày mai (30/12), miền Bắc tiếp tục rét. Ngày 31/12 nền nhiệt tăng. Từ đêm 31/12, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm sâu, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

mua-2803.jpg
Miền Bắc chuẩn bị bước vào cao điểm của mùa đông 2025-2026.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trời se lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 24-27 độ.

Dự báo từ khoảng 2-4/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên cũ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 20-23 độ, miền Tây 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục ít mưa ngày nắng, riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.

Nguyễn Hoài
