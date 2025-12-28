Bịa chuyện mất trộm nhiều tiền và vàng, người phụ nữ bị công an xử phạt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Cố ý báo tin bị mất trộm số tài sản lớn gồm nhiều nhẫn vàng và 180 triệu đồng, người phụ nữ 49 tuổi ở Cà Mau đã bị công an xử phạt vi phạm hành chính.

Công an xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau cho biết, đã lập hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.Đ (49 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ) về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

606058513-881310717809933-106435088963117515-n.jpg
Công an xã Tân Hưng làm việc đối với bà H.T.Đ. Ảnh: CACM

Thông tin ban đầu, ngày 22/12, Công an xã Tân Hưng nhận tin báo của bà Đ. về việc bị mất trộm 1 nhẫn vàng 24K có trọng lượng khoảng 5 chỉ; 3 nhẫn vàng 18K khoảng 4 chỉ cùng 180 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Hưng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra và xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua quá trình làm việc, công an xác định bà Đ. báo tin bị mất trộm là bịa đặt.

Cơ quan công an lập hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính với bà H.T.Đ về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền"...

