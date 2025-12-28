Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thăm hỏi gia đình cô giáo trẻ tử vong vụ lật xe ở Lào Cai

TPO - Chiều 28/12, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN - Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông khi đi thiện nguyện tại Lào Cai.

Đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình ông Phan Văn Quang và bà Nguyễn Thị Mỹ ở đường Võ Thị Sáu, phường Bắc Giang có 2 con gái bị tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn tỉnh Lào Cai khi xe ô tô bị lật.

Trong đó, chị Phan Trung Anh (SN 1995) là 1 trong số 9 nạn nhân tử vong và em gái Phan Phương Thảo bị chấn thương đang được đưa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Tại đây, đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân; đồng thời trao 15 triệu đồng hỗ trợ góp phần giúp gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Đại diện Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh trao tiền hỗ trợ gia đình ông Phan Văn Quang.

Đồng thời ngày 28/12, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh cũng đến chia buồn, thăm hỏi và trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Phan Văn Quang sớm vượt qua nỗi đau mất con.

Trao đổi PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Bắc Giang cho biết, cơ quan chức năng phường Bắc Giang đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông Phan Văn Quang có con gái Phan Trung Anh bị tử vong trong vụ lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai mới đây.