Ngôi đền cổ giữa lòng Hà Nội thành điểm check-in 'bí mật' của giới trẻ

TPO - Giữa nhịp sống hối hả, đền Voi Phục bất ngờ trở thành điểm đến 'bí mật' của nhiều bạn trẻ Hà Nội. Vẻ đẹp rêu phong cùng không gian xanh mát đã biến di tích trăm năm tuổi này thành nơi 'trú ẩn' lý tưởng dịp cuối tuần.
Đền Voi Phục là một trong bốn “Tứ trấn” trấn giữ Kinh thành Thăng Long xưa, thờ hoàng tử Linh Lang – con vua Lý Thái Tông, người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Tống thế kỷ XI. Tên gọi đền gắn với hình tượng đôi voi đá quỳ chầu trước cổng, biểu trưng cho sức mạnh và sự uy nghi của vị thần được sắc phong Linh Lang Đại vương thượng đẳng phúc thần.
Ngay trong khuôn viên đền, giếng Bán Nguyệt nằm giữa không gian cổ kính, tĩnh lặng trở thành góc chụp được nhiều bạn trẻ yêu thích.
Những hàng cây già soi bóng xuống mặt nước xanh tạo nên phông nền cổ kính, trầm mặc nhưng giàu chất điện ảnh.
Trong khuôn viên đền, nhiều góc chụp đẹp cũng được các bạn trẻ khám phá để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.