Ngôi đền cổ giữa lòng Hà Nội thành điểm check-in 'bí mật' của giới trẻ

TPO - Giữa nhịp sống hối hả, đền Voi Phục bất ngờ trở thành điểm đến 'bí mật' của nhiều bạn trẻ Hà Nội. Vẻ đẹp rêu phong cùng không gian xanh mát đã biến di tích trăm năm tuổi này thành nơi 'trú ẩn' lý tưởng dịp cuối tuần.