Khai mạc ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2025

TPO - Hoạt động trải nghiệm trực tuyến “5 tốt challenge”, giải chạy “Bước chân sinh viên”, gian trại Sinh viên “connect zone”, triển lãm “Sinh viên thời đại mới”... là những hoạt động sôi nổi đang diễn ra tại Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2025.

Sáng 28/12, Trung ương Hội SVVN tổ chức khai mạc Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2025. Ngày hội nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên có không gian giao lưu, kết nối, trải nghiệm, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng mềm... phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của mình.

Phát biểu khai mạc ngày hội, anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội SVVN hy vọng rằng, ngày hội sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên sẽ có những giây phút trải nghiệm thú vị, tích luỹ được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân.

Đây cũng là dịp để mỗi bạn trẻ có thể kết nối với nhiều người bạn mới, cùng nhau xây dựng một cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam đoàn kết, phát triển, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội SVVN phát biểu khai mạc ngày hội.

Tiết mục văn nghệ sôi nổi tại ngày hội.

Anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN nhận biểu trưng đồng hành 500 triệu đồng cùng các hoạt động an sinh xã hội của T.Ư Hội SVVN từ phía đối tác.

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn học sinh, sinh viên sẽ được tham gia các hoạt động thú vị như trải nghiệm trực tuyến “5 tốt challenge”; giải chạy “Bước chân sinh viên”; gian trại sinh viên “connect zone”; triển lãm “Sinh viên thời đại mới”; vòng chung kết cuộc thi Student talent contest; chương trình kỷ niệm và nhạc hội sinh viên với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng…

Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2025 là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025.

Đại biểu tham quan triển lãm “Sinh viên thời đại mới”.

Sinh viên check - in các vật phẩm, quà tặng tại ngày hội.