Thanh niên TPHCM kiến nghị gỡ vướng để phục vụ hành chính công tốt hơn

TPO - Theo các bạn đoàn viên, thanh niên, trong quá trình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ hành chính công nhận thấy còn tồn tại một số khó khăn và đề nghị cơ quan chức năng khắc phục để làm tốt hơn.

Ngày 27/12, đại diện lãnh đạo phường Thủ Dầu Một cho biết, tại khuôn viên trụ sở đã tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với đoàn viên, thanh niên. Đây là một trong những phường trọng điểm của TPHCM, thành phố trung tâm của tỉnh Bình Dương trước đây.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên, thanh niên được xem video giới thiệu những kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường thời gian qua. Thông qua các hình ảnh, số liệu và mô hình cụ thể, video đã phản ánh rõ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nổi bật là vai trò xung kích, sáng tạo của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong việc trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cộng đồng tại địa phương.

Thanh niên nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Nhiều ý kiến thiết thực của đoàn viên, thanh niên đã được nêu ra tại buổi đối thoại với lãnh đạo địa phương. Các ý kiến đề cập đến việc tổ chức, sắp xếp lại lực lượng hỗ trợ chuyển đổi số phù hợp với điều kiện học tập, lao động thực tế của đoàn viên, thanh niên; giải pháp khắc phục tình trạng nghẽn hệ thống, lỗi không đồng bộ dữ liệu; cơ chế hỗ trợ cụ thể cho lực lượng tình nguyện viên; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và Ban điều hành khu phố trong quá trình đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Nhiều ý kiến của đoàn viên, thanh niên xoay quanh vai trò thanh niên trong hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh tiếp cận các nền tảng số, thực hiện thủ tục hành chính; các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho người dân, nhất là người cao tuổi.

Tiếp thu các ý kiến, bà Nguyễn Thu Cúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một cho biết, việc tổ chức đối thoại nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, sáng kiến của tuổi trẻ trong quá trình tham gia chuyển đổi số tại địa phương. Qua đó, cấp ủy, chính quyền kịp thời định hướng, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng và phát triển địa phương.

Bà Nguyễn Thu Cúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một đối thoại với thanh niên

Lãnh đạo phường khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên; khuyến khích các mô hình sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính và phục vụ Nhân dân; tạo điều kiện để thanh niên tham gia sâu, hiệu quả vào các hoạt động chuyển đổi số cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng.

Theo số liệu được công bố trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đến cuối tháng 11/2025, phường Thủ Dầu Một đạt 91,88/100 điểm loại xuất sắc, xếp hạng 15/168 xã, phường, đặc khu của TPHCM. Để đạt được thành tích trên, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một cho biết, phường đã niêm yết công khai, giúp người dân dễ dàng tra cứu, thực hiện và giám sát.

Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đối thoại với thanh niên.

Theo thống kê, từ 1/7/2025 đến nay, phường Thủ Dầu Một đã tiếp nhận và giải quyết trên 50.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 99%; tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết cũng đạt trên 99%. Đối với trường hợp hồ sơ trễ hẹn, phường thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi và thông báo cụ thể đến người dân theo đúng quy định.