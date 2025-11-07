Giấu thiết bị BTS giả trong vali để phát tán tin nhắn rác, lừa đảo tại Hà Nội

Cơ quan chức năng bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo truy nhập vào mạng thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo...

Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, ngày 3-11, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, nhận được thông tin có dấu hiệu BTS giả phát tán tin nhắn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội xác định nguồn phát sóng BTS giả mạo.

Đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo đặt trong vali, phát tán tin nhắn để quảng cáo, lừa đảo - Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện.

Đến 19h cùng ngày, tại địa bàn phường Hoàn Kiếm, cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo truy nhập vào mạng thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo...

Đối tượng di chuyển liên tục, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện

Thiết bị BTS giả giấu trong vali du lịch, thay đổi TAC (mã nhận dạng của trạm BTS) liên tục, phạm vi phát sóng nhỏ, di chuyển đến các khu vực đông người để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.

Trước đó tháng 8/2025, tại TPHCM, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã liên tiếp phát hiện 3 vụ việc sử dụng BTS giả mạo phát tán tin nhắn rác.