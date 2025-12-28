Vụ cháy khiến 4 người tử vong: Cháu bé duy nhất sống sót chuyển viện

TPO - Cháu bé sống sót duy nhất trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong tại Đắk Lắk đã dần ổn định. Gia đình xin chuyển cháu vào TPHCM để có điều kiện điều trị, chăm sóc tốt nhất.

Tối 28/12, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết sau thời gian tích cực cấp cứu và điều trị, tình hình sức khỏe của cháu bé duy nhất sống sót trong vụ cháy khiến 4 người tử vong đã tạm ổn định.

Tuy nhiên, với mong muốn dành những điều kiện y tế tốt nhất cho quá trình phục hồi của cháu, người thân đã bày tỏ nguyện vọng được chuyển viện. Đáp ứng yêu cầu từ phía gia đình, phía bệnh viện đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Cũng trong quá trình nỗ lực khống chế ngọn lửa và tìm kiếm các nạn nhân, một chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bị thương. Thời điểm nhập viện cấp cứu, chiến sĩ này có biểu hiện khó thở, tức ngực do ngạt khí CO trong môi trường khói đặc quánh.

Một chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đến hiện tại, sức khỏe của chiến sĩ này đã bình phục hoàn toàn, không còn dấu hiệu nguy hiểm và có thể sớm trở lại đơn vị.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin rạng sáng 27/12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Ngọn lửa bùng phát dữ dội lúc nửa đêm đã cướp đi sinh mạng của 4 thành viên trong cùng một gia đình. Các nạn nhân gồm anh H.K.D (SN 1990), chị T.T.T.N (SN 1997) cùng hai con nhỏ là cháu H.B.H (SN 2017) và cháu H.B.L (SN 2021).

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy thương tâm này.