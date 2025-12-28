Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vụ cháy khiến 4 người tử vong: Cháu bé duy nhất sống sót chuyển viện

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cháu bé sống sót duy nhất trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong tại Đắk Lắk đã dần ổn định. Gia đình xin chuyển cháu vào TPHCM để có điều kiện điều trị, chăm sóc tốt nhất.

Tối 28/12, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết sau thời gian tích cực cấp cứu và điều trị, tình hình sức khỏe của cháu bé duy nhất sống sót trong vụ cháy khiến 4 người tử vong đã tạm ổn định.

Tuy nhiên, với mong muốn dành những điều kiện y tế tốt nhất cho quá trình phục hồi của cháu, người thân đã bày tỏ nguyện vọng được chuyển viện. Đáp ứng yêu cầu từ phía gia đình, phía bệnh viện đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Cũng trong quá trình nỗ lực khống chế ngọn lửa và tìm kiếm các nạn nhân, một chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bị thương. Thời điểm nhập viện cấp cứu, chiến sĩ này có biểu hiện khó thở, tức ngực do ngạt khí CO trong môi trường khói đặc quánh.

1jdf47bp5-582r5a.jpg
Một chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đến hiện tại, sức khỏe của chiến sĩ này đã bình phục hoàn toàn, không còn dấu hiệu nguy hiểm và có thể sớm trở lại đơn vị.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin rạng sáng 27/12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Ngọn lửa bùng phát dữ dội lúc nửa đêm đã cướp đi sinh mạng của 4 thành viên trong cùng một gia đình. Các nạn nhân gồm anh H.K.D (SN 1990), chị T.T.T.N (SN 1997) cùng hai con nhỏ là cháu H.B.H (SN 2017) và cháu H.B.L (SN 2021).

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy thương tâm này.

Hồ Nam
#cháy #Đắk Lắk #cứu hộ #gia đình #cháu bé #nguyên nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục