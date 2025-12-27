Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hiện trường vụ cháy

TPO - Ngay sau vụ hỏa hoạn làm 4 người trong một gia đình tử vong, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đến hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và nhấn mạnh đây là bài học đau xót về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Sáng 27/12, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đến xã Hoà Phú thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân vụ cháy tại thôn Đoàn Kết. Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị quyết liệt rà soát công tác PCCC, đặc biệt tại các khu dân cư.

Ông Thái nhấn mạnh: "Từng hộ gia đình phải thường xuyên kiểm tra thiết bị điện, đặc biệt phải có lối thoát khẩn cấp. Khi hỏa hoạn bùng phát lớn, người trong nhà rất khó thoát ra, cần sự hỗ trợ phá cửa từ bên ngoài của hàng xóm và lực lượng chức năng". Ông cũng cảnh báo thời điểm cuối năm gió lớn, nguy cơ cháy nổ tăng cao, người dân cần nâng cao cảnh giác tối đa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã tiếp nhận 5 nạn nhân, trong đó 4 người được xác định đã tử vong ngoài viện gồm: H.B.L (SN 2021), H.K.D (SN 1990), T.T.K.N (SN 1997) và H.B.H (SN 2011).

Hiện các bác sĩ đang dồn lực cứu chữa cho bé trai sơ sinh 26 ngày tuổi ( là con của vợ chồng anh D), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, bỏng đường hô hấp, tiên lượng rất nặng. Ngoài ra, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy là D.H.Đ tham gia cứu hộ cũng đang được theo dõi điều trị do ngộ độc khí CO.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.