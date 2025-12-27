Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hiện trường vụ cháy

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngay sau vụ hỏa hoạn làm 4 người trong một gia đình tử vong, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đến hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và nhấn mạnh đây là bài học đau xót về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Sáng 27/12, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đến xã Hoà Phú thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân vụ cháy tại thôn Đoàn Kết. Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị quyết liệt rà soát công tác PCCC, đặc biệt tại các khu dân cư.

Ông Thái nhấn mạnh: "Từng hộ gia đình phải thường xuyên kiểm tra thiết bị điện, đặc biệt phải có lối thoát khẩn cấp. Khi hỏa hoạn bùng phát lớn, người trong nhà rất khó thoát ra, cần sự hỗ trợ phá cửa từ bên ngoài của hàng xóm và lực lượng chức năng". Ông cũng cảnh báo thời điểm cuối năm gió lớn, nguy cơ cháy nổ tăng cao, người dân cần nâng cao cảnh giác tối đa.

img-0474.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã tiếp nhận 5 nạn nhân, trong đó 4 người được xác định đã tử vong ngoài viện gồm: H.B.L (SN 2021), H.K.D (SN 1990), T.T.K.N (SN 1997) và H.B.H (SN 2011).

Hiện các bác sĩ đang dồn lực cứu chữa cho bé trai sơ sinh 26 ngày tuổi ( là con của vợ chồng anh D), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, bỏng đường hô hấp, tiên lượng rất nặng. Ngoài ra, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy là D.H.Đ tham gia cứu hộ cũng đang được theo dõi điều trị do ngộ độc khí CO.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hồ Nam
#đắk lắk #cháy nhà #phòng cháy chữa cháy #nạn nhân #động viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục