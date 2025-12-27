Thủ tướng: Sự hài lòng của người dân là thước đo giá trị của phong trào thi đua

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thi đua phải gắn với tiêu chí "3 thật" - "người thật-việc thật-hiệu quả thật"; trong đó, sự hài lòng và sự hưởng ứng của người dân chính là thước đo giá trị của phong trào thi đua; khắc phục triệt để căn bệnh "hình thức-qua loa-đại khái-kém hiệu quả-nói nhiều, làm ít-nói không đi đôi với làm" trong phong trào thi đua.

Sáng 27/12, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030.

Không để "bệnh thành tích" "trú ẩn" trong thi đua

Thủ tướng nêu rõ, thi đua yêu nước chính là một nhịp điệu hòa chung sức mạnh của toàn dân tộc, một bản hòa ca của tinh thần cống hiến, một điểm hội tụ của ý chí và lòng yêu nước của dân tộc ta-nơi những gương người tốt, việc tốt được lan tỏa, những mô hình hay được nhân rộng, những giá trị tích cực được bồi đắp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại đại hội. Ảnh: Như Ý.



Thay mặt đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp thu phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư Tô Lâm với 9 nhiệm vụ trọng tâm và những yêu cầu, định hướng trọng điểm, cụ thể, mang tính hành động cao để công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới đi vào thực tế, thực chất, hiệu quả, thi đua không phải là "chạy theo thành tích", mà là "cơm ăn, nước uống hàng ngày", công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả.

Thay mặt Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" với "1 mục tiêu xuyên suốt-3 đột phá-5 trọng tâm":

Một mục tiêu xuyên suốt: vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Ba đột phá được Thủ tướng nêu ra, gồm: Thứ nhất, thi đua thực chất, gắn với tiêu chí "3 thật" - "người thật - việc thật - hiệu quả thật"; trong đó, sự hài lòng và sự hưởng ứng của người dân chính là thước đo giá trị của phong trào thi đua; khắc phục triệt để căn bệnh "hình thức-qua loa-đại khái-kém hiệu quả -nói nhiều, làm ít-nói không đi đôi với làm" trong phong trào thi đua.

Thứ hai, thi đua tích cực: Thi đua phải thực hiện theo quy trình "Công khai tiêu chí-Minh bạch kết quả-Thực chất tôn vinh". Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng thời điểm; để "thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch": gieo trồng thì phải đúng, trúng, kịp thời, phù hợp, thu hoạch thì phải nhanh, gọn, hiệu quả, lan tỏa, đúng tầm. Không để thi đua, khen thưởng trở thành "vỏ bọc" của tiêu cực; không để "bệnh thành tích" "trú ẩn" trong thi đua.

Thứ ba, thi đua lan tỏa: Thực hiện chuyển đổi trạng thái từ "bị động" sang "chủ động" phát hiện, xây dựng, lan tỏa, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong toàn xã hội; "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; biến "sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc" như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn.

Xây dựng Nhà nước liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân

Với "năm trọng tâm", Thủ tướng nhấn mạnh: Thứ nhất, thi đua xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh; xây dựng Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền nhiều hơn cho cơ sở.

Thứ hai, thi đua phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt của khu vực kinh tế Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ ba, thi đua tạo đột phá trong phát triển đất nước nhanh và bền vững, với 3 đột phá chiến lược về: Hoàn thiện thể chế phát triển, hiện đại, hội nhập, minh bạch; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành công nghệ chiến lược; Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân.

Thứ tư, thi đua phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng, hội nhập, ngang tầm khu vực và thế giới. Thi đua bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội; không hy sinh an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Thứ năm, thi đua củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập và hoạt động đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Phát huy tinh thần "Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua", Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi, mỗi người dân Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì tiếp tục ra sức phấn đấu, tích cực thi đua, đề cao khát vọng, tận tâm cống hiến, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên "Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc và Chủ nghĩa xã hội".

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu hưởng ứng tại đại hội. Ảnh: Như Ý.



Phát biểu hưởng ứng, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà Hà cho biết, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện tốt nhất một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phát huy vai trò trung tâm của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo; quyết tâm hành động, thi đua thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược của Đảng; tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương, đơn vị.