Phó chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu khắc phục tình trạng chậm trễ hồ sơ đất đai

TPO - Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu ngành nông nghiệp và môi trường địa phương này đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chậm trễ hồ sơ đất đai.

Tăng trưởng vượt kế hoạch

Ngày 27/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ cho biết, năm 2025, tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản (khu vực I) gần 3,8%, vượt kế hoạch, chiếm gần 21% trong tổng cơ cấu kinh tế của thành phố.

Sản lượng lúa toàn Thành phố năm qua đạt hơn 4,6 triệu tấn, sản lượng cây ăn trái hơn 1,2 triệu tấn, tổng sản lượng thủy, hải sản đạt 781.800 tấn. Hiện, Cần Thơ có 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 895 sản phẩm OCOP...

Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ.

Về khó khăn, hạn chế, ông Châu chỉ ra ngành nông nghiệp và môi trường Cần Thơ phải đối mặt thời tiết bất lợi, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, khó khăn trong việc cấp và quản lý mã số vùng trồng...

Năm 2026, Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực nông - lâm - thuỷ sản hơn 4,3% trở lên, chiếm gần 20% trong tổng cơ cấu kinh tế thành phố. Thành phố sẽ tăng cường sản xuất các giống lúa đặc sản (lúa chất lượng trung bình thấp chỉ 1%), đặc biệt là mở rộng diện tích lúa tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp. Triển khai có hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Duy trì và cấp mới mã số vùng trồng, mời gọi doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị xuất khẩu nông sản, đặc biệt các loại cây chủ lực…

Năm 2025, Cần Thơ đạt sản lượng lúa hơn 4,6 triệu tấn.

Để đạt tiêu khó

Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đánh giá, những kết quả cho thấy sự nỗ lực rất lớn của ngành nông nghiệp và môi trường, và vai trò trụ cột của ngành trong chiến lược phát triển bền vững của thành phố. Ông Hùng chỉ ra, sản xuất và tiêu thụ nông sản, liên kết chuỗi giá trị còn hạn chế. Năng lực chế biến, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc chưa tương xứng tiềm năng...

Năm 2026, theo ông Hùng, là năm then chốt, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp và môi trường của Thành phố phải đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo tại hội nghị.

Theo ông Hùng, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 (4,3%) rất khó thực hiện. Do vậy, ngành NN&MT cần xác định rõ tinh thần hành động, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành theo hướng kinh tế nông nghiệp hiện đại, sinh thái, công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn.



Ông Hùng cũng yêu cầu chấn chỉnh công tác cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, đẩy mạnh chuyển đổi số; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho Nhân dân;hoàn thiện bảng giá đất năm 2026.

"Năm tới cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chậm trễ hồ sơ đất đai. Tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp, bảo đảm hoạt động thông suốt. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng dự án chậm tiến độ. Từng cơ quan đơn vị thực hiện hiện vụ phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu”, ông Hùng yêu cầu.