Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ lật xe thiện nguyện tại Lào Cai

TPO - Tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, hiện đã xác định danh tính 9 người tử vong và 9 người bị thương.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Lào Cai, danh sách 9 người tử vong (8 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu), gồm các nạn nhân:

- Trần Liên Hương, SN 1981, trú tại phường Đống Đa, TP. Hà Nội

- Nguyễn Văn Thắng, SN 1989, trú tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Lê Thị Thanh Thủy, SN 1972, trú tại phường Đống Đa, TP. Hà Nội

- Nguyễn Phương Thảo, SN 1979, trú tại phường Mễ Trì, TP. Hà Nội

- Phan Trung Anh, SN 1995, trú tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh

- Huỳnh Thị Anh Đào, SN 1981, trú tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

- Nguyễn Thị Bích Ngọc, SN 1979, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

- Phạm Thị Thanh Mai, SN 1987, trú tại tỉnh Thái Nguyên

- Đỗ Ngọc Thịnh (lái xe), SN 1960, phường Thanh Xuân Bắc, TP. Hà Nội (tử vong trên đường đi cấp cứu).

Trong số những người bị thương có 1 người được chuyển về Bệnh viện Nghĩa Lộ và 8 người chuyển về Hà Nội, danh sách gồm:

- Phạm Trung Kiên, trú tại Hà Nội, đã chuyển về Bệnh viện Nghĩa Lộ.

- Phạm Thị Thúy Hằng, SN 1982, trú tại Hà Nội

- Phùng Mạnh Quân, SN 1988, trú tại Hà Nội

- Trần Bảo Yến, 22 tuổi, trú tại Hà Nội

- Lý Công Chiều, 29 tuổi, trú tại Hà Nội

- Hoàng Ngọc Anh, SN 2001, trú tại Hà Nội

- Nguyễn Thị Phương Khuyên, 26 tuổi, trú tại TP.HCM

- Phan Phương Thảo, 18 tuổi, trú tại Bắc Giang

- Đỗ Thị Nhật Hồng, SN 1988, trú tại Hà Nội

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe ô tô biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật. Đoàn thiện nguyện là nhóm các cá nhân tự nguyện, nhiều người trong đoàn không biết nhau, tự quyên góp quần áo, chăn màn và đồ ăn để hỗ trợ học sinh mầm non, với tổng giá trị quà tặng khoảng 40 triệu đồng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo khắc phục hậu quả. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước trực tiếp chỉ đạo huy động tối đa lực lượng công an, quân đội, y tế và chính quyền địa phương tổ chức cứu nạn, cấp cứu nạn nhân, phân luồng giao thông, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường. Hiện đối với các nận nhân tử vong tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ 25 triệu đồng/ người, đối với người bị thương tỉnh Lào Cai hỗ trợ 5 triệu đồng/người. Thường trực Tỉnh ủy đã đến bệnh viện thăm hỏi ân cần đến các nạn nhân bị thương và chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn.