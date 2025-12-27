Lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai, 9 người tử vong

TPO - Xe chở đoàn thiện nguyện vừa gặp tai nạn nghiêm trọng ở địa bàn xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai). Theo chính quyền địa phương, đã có 9 người tử vong.

Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe ô tô biển kiểm soát 29B-61406 bị lật. Hậu quả làm 9 người tử vong (trong đó 8 người tử vong tại chỗ, 01 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu) và 09 người bị thương.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phình Hồ, trên xe có khoảng 20 người, hiện lực lượng cứu hộ đã đưa được 8 người ra ngoài. Một số nạn nhân vẫn đang ở trong xe, hiện lực lượng chức năng cùng thiết bị, máy móc được huy động đến để mở, đưa các nạn nhân ra ngoài. Ít nhất đã có 8 người đã tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

"Đoạn dốc kéo dài, có khả năng nguyên nhân do xe mất phanh và lật ngửa ở đoạn chân dốc. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ", ông Tuấn cho biết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Tỉnh uỷ đã có văn bản hỏa tốc số 339 chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu người bị nạn đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại hiện trường.

Các lực lượng công an, quân đội, y tế và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương.

Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình nạn nhân.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi sát tình hình, tập trung cao nhất cho công tác cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện nay, công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành theo quy định của pháp luật.