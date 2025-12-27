Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Tin tức

Google News

Cảnh sát biển liên tục phát hiện tàu chở cát và dầu DO không rõ nguồn gốc

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã liên tiếp phát hiện hai sà lan vận chuyển cát trái phép và một tàu cá chở dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Các phương tiện vi phạm đã bị lập biên bản, đưa về bờ để xử lý theo quy định.

Clip: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 liên tục phát hiện tàu chở cát và dầu DO không rõ nguồn gốc.

Ngày 27/12, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng TPHCM) liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai vụ vận chuyển cát trái phép và một vụ vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ ngày 25/12, tại khu vực biển TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện sà lan mang số hiệu BN-1301 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Thời điểm này, trên sà lan có 5 thuyền viên, do ông Vũ Văn Sử (50 tuổi, ngụ TP. Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Qua kiểm tra, thuyền trưởng khai nhận phương tiện đang chở khoảng 458m³ cát nhiễm mặn nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số cát theo quy định.

3.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật trên tàu. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Tiếp đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra sà lan mang số hiệu HD-3044, do ông Bùi Văn Hải (49 tuổi, ngụ Kinh Môn, Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, phương tiện này đang vận chuyển khoảng 490m³ cát, tuy nhiên cũng không có giấy tờ hợp pháp liên quan đến hàng hóa.

Trước đó, trên vùng biển phía Nam, lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã kiểm tra tàu cá mang số hiệu KG-8794 TS, do ông Lê Văn Hồng (51 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển 11.500 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên.

2.jpg
Tàu KG-8794 TS. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Đối với các vụ việc nói trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đưa các phương tiện về bờ để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy; chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hữu Huy
#Cảnh sát biển #bắt giữ tàu #dầu không rõ nguồn gốc #kiểm tra biển #tuần tra biển #pháp luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục