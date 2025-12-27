Cảnh sát biển liên tục phát hiện tàu chở cát và dầu DO không rõ nguồn gốc

TPO - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã liên tiếp phát hiện hai sà lan vận chuyển cát trái phép và một tàu cá chở dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Các phương tiện vi phạm đã bị lập biên bản, đưa về bờ để xử lý theo quy định.

Clip: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 liên tục phát hiện tàu chở cát và dầu DO không rõ nguồn gốc.

Ngày 27/12, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng TPHCM) liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai vụ vận chuyển cát trái phép và một vụ vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ ngày 25/12, tại khu vực biển TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện sà lan mang số hiệu BN-1301 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Thời điểm này, trên sà lan có 5 thuyền viên, do ông Vũ Văn Sử (50 tuổi, ngụ TP. Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Qua kiểm tra, thuyền trưởng khai nhận phương tiện đang chở khoảng 458m³ cát nhiễm mặn nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số cát theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật trên tàu. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Tiếp đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra sà lan mang số hiệu HD-3044, do ông Bùi Văn Hải (49 tuổi, ngụ Kinh Môn, Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, phương tiện này đang vận chuyển khoảng 490m³ cát, tuy nhiên cũng không có giấy tờ hợp pháp liên quan đến hàng hóa.

Trước đó, trên vùng biển phía Nam, lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã kiểm tra tàu cá mang số hiệu KG-8794 TS, do ông Lê Văn Hồng (51 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển 11.500 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên.

Tàu KG-8794 TS. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3



Đối với các vụ việc nói trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đưa các phương tiện về bờ để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy; chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.