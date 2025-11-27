Cảnh sát biển 4 xử lý hơn 380 vụ vi phạm pháp luật trên biển

TPO - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, năm 2025, đơn vị đã duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức 256 lượt tàu làm nhiệm vụ trên biển, kiểm tra và xử lý hơn 380 vụ vi phạm pháp luật trên biển, chống khai thác IUU.

Thông tin được được đưa ra tại tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, diễn ra ngày 27/11.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, trong năm, đơn vị duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết và những sự kiện lớn.

Cảnh sát biển 4 bắt giữ sà lan chở trái phép khoảng hơn 100 tấn phân đạm trên vùng biển Tây Nam hồi tháng 2/2025.

Trong năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức 256 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển; kiểm tra, bắt giữ và xử lý 387 vụ với 405 tàu vi phạm, thu giữ hơn 230 tấn đạm, 30 tấn đường cát, hơn 8 tấn hải sản; khởi tố 2 vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đơn vị cũng xử phạt vi phạm hành chính 371 vụ, nộp ngân sách trên 34 tỷ đồng.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì, phối hợp đấu tranh bắt giữ 9 vụ ma tuý.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo (IUU), trong năm, Cảnh sát biển 4 đã phát hiện 8 tàu cá cất giấu 17 thiết bị giám sát hành trình tàu cá trái phép. Cùng đó, nhiều mô hình mới, sáng tạo được thực hiện hiệu quả, như mô hình phiên toà giả định, tuyên truyền chống khai thác IUU thông qua mã QR tra cứu pháp luật...

Với những kết quả nổi bật, năm 2025 đơn vị được nhiều bộ, ngành, địa phương tặng Bằng khen; được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu, các đơn vị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, như duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đổi mới công tác tuyên truyền. Đặc biệt, cần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm trên biển; bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”. Ảnh: Đức Thái.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025.

Cũng trong ngày, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn chủ trì Hội nghị đối thoại dân chủ 6 tháng cuối năm 2025 giữa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với cán bộ, chiến sĩ.