Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Cảnh sát biển Việt Nam có thêm tàu tuần tra cao tốc

Nguyễn Minh - Đức Tĩnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cảnh sát biển Việt Nam và Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) vừa tổ chức lễ bàn giao tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 10 của Cảnh sát biển Việt Nam (số hiệu CSB 4040) để chính thức đưa vào sử dụng.

Tàu CSB 4040 thuộc gam tàu tuần tra cao tốc TT-400 là loại tàu vỏ thép, thượng tầng hợp kim nhôm, kết cấu hàn với chiều dài lớn nhất 54,72m, chiều rộng lớn nhất 9,34m, chiều cao mạn 5,16m, chiều chìm đầy tải 2,62m, lượng chiếm nước đầy tải 437,7 tấn, vận tốc lớn nhất ở lượng chiếm nước trung bình 34 hải lý/giờ. Tàu được khởi công đóng mới, đặt ky tàu vào tháng 1/2024.

Video: Sau khi tiếp nhận và đưa vào biên chế Vùng Cảnh sát biển 4, tàu CSB 4040 sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà đã khắc phục được mọi khó khăn, tập trung cao nhân lực, vật lực để thi công và bàn giao tàu CSB 4040 cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đơn vị nhận bàn giao tàu CSB 4040) cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả và phát huy tốt tính năng, kỹ chiến thuật của tàu CSB 4040 mới được đầu tư; coi đây là cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

tp-csb-2.jpg
Tham dự lễ bàn giao tàu CSB 4040 có Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
tp-csb-4.jpg
Lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tham quan tàu CSB 4040.
tp-csb-3.jpg
Nguyễn Minh - Đức Tĩnh
#Cảnh sát biển Việt Nam có thêm tàu tuần tra cao tốc #Cảnh sát biển Việt Nam #Công ty đóng tàu Hồng Hà #Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng #tàu tuần tra cao tốc TT-400 #tàu CSB 4040 #Vùng Cảnh sát biển 4

Xem thêm

Cùng chuyên mục