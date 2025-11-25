Cảnh sát biển Việt Nam có thêm tàu tuần tra cao tốc

TPO - Cảnh sát biển Việt Nam và Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) vừa tổ chức lễ bàn giao tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 10 của Cảnh sát biển Việt Nam (số hiệu CSB 4040) để chính thức đưa vào sử dụng.

Tàu CSB 4040 thuộc gam tàu tuần tra cao tốc TT-400 là loại tàu vỏ thép, thượng tầng hợp kim nhôm, kết cấu hàn với chiều dài lớn nhất 54,72m, chiều rộng lớn nhất 9,34m, chiều cao mạn 5,16m, chiều chìm đầy tải 2,62m, lượng chiếm nước đầy tải 437,7 tấn, vận tốc lớn nhất ở lượng chiếm nước trung bình 34 hải lý/giờ. Tàu được khởi công đóng mới, đặt ky tàu vào tháng 1/2024.

Video: Sau khi tiếp nhận và đưa vào biên chế Vùng Cảnh sát biển 4, tàu CSB 4040 sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà đã khắc phục được mọi khó khăn, tập trung cao nhân lực, vật lực để thi công và bàn giao tàu CSB 4040 cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đơn vị nhận bàn giao tàu CSB 4040) cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả và phát huy tốt tính năng, kỹ chiến thuật của tàu CSB 4040 mới được đầu tư; coi đây là cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

Tham dự lễ bàn giao tàu CSB 4040 có Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.