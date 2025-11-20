Tổng Bí thư: Tập trung mọi nguồn lực, xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam 'Tinh, gọn, mạnh'

TPO - Tiếp tục chương trình công tác tại An Giang, ngày 20/11, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương, dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Tại Vùng 5 Hải quân, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, khẳng định Hải quân nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Hải quân không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương thành tích của Vùng 5 Hải quân, nhấn mạnh vùng biển Tây Nam có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là “phên dậu” bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Nam và là mũi tàu của Tổ quốc tiến ra biển lớn. Điều này đặt lên vai cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung và Vùng 5 nói riêng nhiệm vụ rất lớn: Vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo, vừa xử lý từ sớm, từ xa những yếu tố phức tạp, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Tổng Bí thư yêu cầu Vùng 5 tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 44-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; nêu cao cảnh giác cách mạng; kịp thời tham mưu các giải pháp “đúng, trúng” để xử lý tình huống trên biển.

Tổng Bí thư đề nghị chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; làm chủ trang bị hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong huấn luyện, tác chiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Trong buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và ghi nhận những nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thời gian qua.

Trước yêu cầu mới, Tổng Bí thư yêu cầu Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần, đạo đức của cán bộ, chiến sĩ; kiên định mục tiêu xây dựng lực lượng “vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Tổng Bí thư đề nghị Cảnh sát biển chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình; tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; xử lý linh hoạt các tình huống liên quan đến chủ quyền, an ninh, an toàn trên biển; ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ xung đột.

Tổng Bí thư đề nghị tập trung mọi nguồn lực xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam theo hướng “Tinh, gọn, mạnh”, đột phá vào lĩnh vực thu hút nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Lực lượng cần nâng cao chất lượng diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); bảo đảm an toàn lực lượng và phương tiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm trồng cây lưu niệm tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng phối hợp chặt chẽ với Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư… để giữ vững môi trường hòa bình trên biển; luôn đồng hành và là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân vươn khơi, bám biển.

Năm 2027, Việt Nam đăng cai Năm APEC, với địa điểm tổ chức tại đặc khu Phú Quốc. Tổng Bí thư yêu cầu các lực lượng trên địa bàn chủ động rà soát công việc, triển khai nhiệm vụ từ sớm, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau sự kiện.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, kiên quyết ngăn chặn suy thoái, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: P. Vũ

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm xây dựng Quân đội và lực lượng thực thi pháp luật trên biển, Tổng Bí thư tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Hải quân và Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.