Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Phú Quốc

TPO - Sáng 20/11, trong chương trình công tác tại tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ và Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đặc khu Phú Quốc). Đi cùng Tổng Bí thư có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương -Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh An Giang và đại diện lực lượng vũ trang trên địa bàn. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc. Ảnh: TTXVN
