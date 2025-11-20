Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Phú Quốc

TPO - Sáng 20/11, trong chương trình công tác tại tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ và Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc.