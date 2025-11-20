Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Sáng 20/11, trong chương trình công tác tại tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ và Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc.

z7243238696825-5b422c71f73cc7e828996457ee65eb76-6640-2941.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đặc khu Phú Quốc). Đi cùng Tổng Bí thư có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương -Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh An Giang và đại diện lực lượng vũ trang trên địa bàn.
z7243238671654-9d90aa13170e7b08faa8e38d0cba2f91-4044.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
phu-quoc.jpgz7243238673949-8224921ed0c1956801a355b295afb1fa.jpg
z7243238740166-b8d6ae4c49ba59f236b0c3b7a9376775.jpg
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
tong.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc. Ảnh: TTXVN
tong2.jpg
Ảnh: TTXVN
Nhật Huy
#Tổng Bí thư Tô Lâm #dâng hương #Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh #Phú Quốc #An Giang

