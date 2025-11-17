Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ba Đình

Tối 16/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên địa bàn dân cư phường Ba Đình, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên địa bàn dân cư phường Ba Đình. Ảnh: PT.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội tham quan gian hàng sản phẩm tại ngày hội. Ảnh: PT.

Thay mặt các Ban Công tác Mặt trận Cụm 1 báo cáo tại ngày hội, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 5 Nguyễn Cao Biền cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Cụm 1 gồm 8 tổ dân phố (số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), hơn 2.200 hộ với khoảng 8.000 nhân khẩu; nhân dân có trình độ dân trí cao, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia phong trào tại địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội tham dự ngày hội. Ảnh: PT.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Đình, các Ban Công tác Mặt trận đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2025, toàn cụm có 1.843/1.908 hộ (96,6%) đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; cả 8/8 tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại ngày hội. Ảnh: PT.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những kết quả của thành phố Hà Nội và phường Ba Đình đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên địa bàn dân cư Cụm 1 được tổ chức trong không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, thân tình; Ban Công tác Mặt trận luôn sát dân, gần dân; an ninh trật tự của cụm 1 được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao.

Nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026 sẽ diễn ra sự kiện quan trọng của đất nước, như: Chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước, kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội, chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng tác phẩm điêu khắc “Bác Hồ về thăm quê” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ba Đình. Ảnh: PT.

Bên cạnh đó, thành phố cần từng bước giải quyết dứt điểm 4 vấn đề mà Tổng Bí thư quan tâm, gồm: Ùn tắc giao thông; vấn đề trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không khí và ngập úng ở đô thị và vùng ven đô; đồng thời phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo chỉ đạo rất cụ thể, sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm: Cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải giữ “3 gần” (gần dân - gần cơ sở - gần không gian số), “5 phải” (phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả), “4 không” (không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng).

Tổng Bí Thư Tô Lâm tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu. Ảnh: PT.

“Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Đình tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh', phát huy vai trò tự quản của nhân dân, xây dựng địa bàn 'sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn', gắn kết chặt chẽ với phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'... phấn đấu phường không có tệ nạn xã hội, không sử dụng, mua bán thuốc lá điện tử, ma túy, người vi phạm pháp luật” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chủ động, thường xuyên nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của người dân để kịp thời phối hợp giải quyết; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng các phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: PT.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài; phong trào “Bình dân học vụ số”, “Học tập suốt đời”; chăm lo gia đình người có công với nước; vận động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn.

“Thay mặt đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xin chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội, phường Ba Đình hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2025 và phấn đấu đạt được kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030; tiếp tục triển khai có hiệu quả tinh thần Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành công tốt đẹp”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên địa bàn dân cư phường Ba Đình. Ảnh: PT.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng tác phẩm điêu khắc “Bác Hồ về thăm quê” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ba Đình.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố trao tặng phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.