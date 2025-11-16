Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Kuwait

TPO - Chiều 16/11 (địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kuwait, bắt đầu thăm chính thức Kuwait từ ngày 16-18/11, theo lời mời của Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến sân bay quốc tế Kuwait. Ảnh: VGP

Theo TTXVN, đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Kuwait, về phía nước chủ nhà có thành viên Hoàng gia Kuwait, cố vấn Thủ tướng Kuwait Basel Humood AL Sabah; Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, lao động, gia đình và thanh thiếu niên Amthal Al Huwaila; và Đại sứ Kuwait tại Việt Nam Yousef Ashour Al-Sabbagh.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng; cán bộ và nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait.

Kuwait là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới ba quốc gia thuộc Trung Đông – châu Phi.

Các quan chức Kuwait và bà con kiều bào chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: VGP

Việt Nam và Kuwait thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 1/1976.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt khoảng 7,3 tỷ USD, trong đó chủ yếu Việt Nam nhập siêu dầu thô. Kuwait là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 7 thế giới, chiếm 7% lượng dầu cung cấp cho toàn cầu.

Việt Nam xuất khẩu sang Kuwait các mặt hàng như: thủy sản, rau quả, hạt điều, hạt tiêu, gỗ, phụ tùng, linh kiện…

Tổng Công ty Dầu khí Kuwait (KPC) đang cùng Nhật Bản tham gia dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) có tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD và cam kết cung cấp dầu thô lâu dài cho nhà máy. Dự án cung cấp khoảng 5-7 triệu tấn xăng dầu cho thị trường nội địa mỗi năm.

Chính phủ Kuwait công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường từ năm 2016.

Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Quốc vương Kuwait, Thủ tướng Kuwait, Hoàng Thái tử Kuwait; thăm các cơ sở kinh tế - xã hội của Kuwait; làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn của Kuwait và phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait.