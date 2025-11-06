Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Tuổi trẻ Cảnh sát biển 4 xung kích trong chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khuôn khổ chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp cùng phường Hà Tiên (An Giang) tổ chức thu gom hơn 1,5 tấn rác làm sạch bờ biển. Qua hoạt động để lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ và vì màu xanh của biển đảo quê hương.

Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" năm 2025 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, chính quyền phường Hà Tiên tổ chức ngày 3 - 4/11, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 300 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và người dân phường Hà Tiên. Chương trình cũng hướng tới tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

anh-4.jpg
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và túi thuốc y tế cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng tổ chức chiếu phim tuyên truyền “Phiên tòa giả định” - mô phỏng một vụ án hình sự điển hình về khai thác hải sản trái phép (IUU); phổ biến các quy định pháp luật về khai thác hải sản trên biển tới cán bộ, hội viên, chủ tàu và ngư dân địa phương.

Ban tổ chức đã phát hơn 300 tờ rơi, 200 sổ tay tuyên truyền, 250 cuốn sách pháp luật, ảnh Bác Hồ, 30 túi thuốc y tế cho ngư dân; trao 30 suất quà tới các hộ nghèo, cận nghèo và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Đoàn phường Hà Tiên đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường biển, thu gom hơn 1,5 tấn rác thải đưa về nơi xử lý.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết, chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" thể hiện trách nhiệm của lực lượng với nhân dân, đặc biệt bà con ngư dân - những người ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

“Chúng tôi mong bà con ngư dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm pháp luật, trở thành ‘cột mốc sống’ trên biển. Ngư dân hãy cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc”, Đại tá Dương nói.

anh-5-2.jpg
Tuổi trẻ Cảnh sát biển 4 và Hà Tiên chung tay làm sạch môi trường biển.
anh-5.jpg
Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Đoàn phường Hà Tiên tổ chức vệ sinh môi trường biển. Ảnh: Đức Thái.
Nhật Huy
#Cảnh sát biển 4 #tuổi trẻ #Thanh niên #làm sạch môi trường biển #đồng hành với ngư dân #IUU #An Giang

