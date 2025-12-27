'Nhà sáng chế trọn đời cho nông dân' nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Tại đại hội, 17 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động.

Trong số các cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, có ông Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà (Tỉnh Lào Cai) – người được gọi bằng cái tên thân mật là “Nhà sáng chế của nông dân”.

“Tôi có ý thích là chế tạo máy. Nuôi được công nhân lại nộp được thuế, đóng góp cho xã hội, máy móc cho bà con nông dân. Càng làm càng khoẻ, càng làm thì càng đóng góp cho đất nước thì càng vui”, ông Lê chia sẻ trong phóng sự phát tại đại hội.

Trong phần giao lưu tại đại hội, ông Vũ Hữu Lê, năm nay đã ngoài 90 tuổi, nhưng vẫn minh mẫn, khoẻ mạnh. Ông mang đến đại hội những đồ vật gắn bó với ông từ thời trẻ đến nay, trong hành trình đam mê chế tạo hàng trăm loại máy móc phục vụ bà con nông dân.

Ông Vũ Hữu Lê chia sẻ tại đại hội. Ảnh: Như Ý.



Ông Lê chia sẻ, ông sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo tỉnh Phú Thọ. Năm 19 tuổi, ông tham gia lớp học để xây dựng cầu đường phục vụ kháng chiến. Khi hoà bình lập lại, ông chuyển sang làm kinh tế. Sau đó, ông được cử sang học ở Liên Xô, nhận bằng đỏ. Khi về nước, ông làm giám đốc nhà máy cơ khí của tỉnh với khoảng 600 công nhân trong thời gian 18 năm. Sau này, ông xin về nghỉ hưu sớm 4 năm, đi buôn sắt vụn để chế tạo máy.

“Khi đó, cái máy vò chè của Liên Xô rất đắt, phải 300 – 400 triệu đồng, trong khi vàng chỉ 100 nghìn đồng 1 chỉ thôi”, ông Lê nói. Sau đó, ông thiết kế và chế tạo máy vò chè, bán chỉ 30 triệu đồng, giúp người nông dân rất nhiều.

Trả lời câu hỏi vì sao lại luôn chọn thiết kế chế tạo máy phục vụ nông dân, ông Vũ Hữu Lê chia sẻ rằng, ông xuất thân từ nông dân nghèo, từng đi cày, đi bừa, rất thấu hiểu nỗi vất vả của nông dân. Bản thân ông rất thích chế tạo máy, sau khi được Đảng, Nhà nước cho đi học, khi về, ông tâm nguyện “phục vụ suốt đời trong việc chế tạo máy”.

Ông Lê nói, động lực thôi thúc ông chế tạo máy cho người nông dân, là khi ông xuống với nông dân, họ sẽ chỉ cho ông cần cải tiến, cần làm những gì.

Nhắc lại việc thiết kế, chế tạo ra máy vò chè, ông nói, khi đó, thị trường bán 300 – 400 triệu/chiếc, nhưng ông bán 30 triệu đồng. Khi đó, trong 1 năm, ông bán được 500 chiếc máy. “Tôi đặt lợi nhuận chỉ khoảng 3 – 5% thôi, còn chủ yếu phục vụ bà con nông dân”, ông Lê chia sẻ.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân, trong đó có ông Vũ Hữu Lê (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Như Ý.

Ông Vũ Hữu Lê cũng nhấn mạnh, nguyên tắc của công ty của ông là chế tạo máy phù hợp với người nông dân, dễ sử dụng, dễ sửa chữa và thường cho trả dần chi phí.

Tâm sự thêm, ông Vũ Hữu Lê cho biết, về vật chất, ông là người “tự kiềm chế mình trong sinh hoạt”. Về tinh thần, ông luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp động viên kịp thời.

Ông Lê cho biết, đây là lần thứ 3 ông được dự Đại hội thi đua toàn quốc và đã nhận khoảng 200 bằng khen từ trung ương đến địa phương.