Hà Nội: Khai thác mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu phục vụ dự án sân bay Gia Bình

Xã hội

Thanh Hiếu
TPO - Cát khai thác tại mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu chỉ được cung cấp vật liệu phục vụ cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

UBND xã Minh Châu (Hà Nội) cho biết, địa phương đã niêm yết công khai bản đồ hiện trạng phục vụ công tác GPMB, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Khai thác khoáng sản tại mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu (xã Minh Châu). Thời gian niêm yết từ 25/12 đến 7/1/2026.

UBND xã Minh Châu yêu cầu các tổ chức, cá nhân có đất và tài sản trên đất thuộc phạm vi thu hồi của dự án liên hệ với Ban quản lý dự án để thực hiện các thủ tục liên quan.

image.jpg
Mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu từng trúng đấu giá cao gấp 46 lần khởi điểm

Trước đó, tháng 10/2025, UBND TP. Hà Nội đã cho phép Công ty cổ phần Thái Minh Group khai thác khoáng sản tại mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu để cung cấp cho dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình theo cơ chế đặc thù.

Theo đó, khu vực khai thác rộng 81,5ha; độ sâu khai thác từ +4m đến +11,9m. Trữ lượng mỏ cát khoảng 4,89 triệu m3; công suất tối đa là 2 triệu/m3/năm. Thời hạn khai thác là 30 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực thi hành.

Cát khai thác tại mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu chỉ được cung cấp vật liệu phục vụ cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trước đó, Hà Nội tổ chức đấu giá 3 mỏ cát trên địa bàn thành phố, trong đó, mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu. Phiên đấu giá này sau đó nhận được nhiều ý kiến trái chiều, do sự chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá trúng đấu giá.

Sau khi kiểm tra, rà soát, tháng 10/2024, Hà Nội đã quyết định hủy kết quả đấu giá 3 mỏ cát trên do nhà thầu vi phạm quy định của Luật Đấu thầu.

Thanh Hiếu
