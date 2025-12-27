17 tập thể, cá nhân, trong đó có doanh nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng

Tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 tập thể, gồm: Binh chủng Đặc công (Bộ Quốc phòng), Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng), Cục Quân huấn nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam);
Công an TP Hà Nội (Bộ Công an); Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an); Thanh tra Bộ Công an.
Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho 10 tập thể, cá nhân: Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế); Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (TP Hà Nội); Cty Viettel Campuchia (Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel); Cty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed (Tỉnh Hưng Yên); Cty Cổ phần thực phẩm sữa TH (Tỉnh Nghệ An);
Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường; Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Cty VietJet Air; Ông Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà (Tỉnh Lào Cai);
Ông Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang (Tỉnh Đồng Tháp); Ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.