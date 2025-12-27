17 tập thể, cá nhân, trong đó có doanh nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng

TPO - Sáng 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, 17 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động.