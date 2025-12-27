Người đàn ông tử vong tại quán giải khát ven quốc lộ 1 ở Tây Ninh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trí Viễn - Hữu Huy
TPO - Rạng sáng 27/12, một người đàn ông được phát hiện tử vong tại quán giải khát ven quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh). Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 27/12, Công an xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh) đang phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong tại quán giải khát ven quốc lộ 1, thuộc địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, một người đàn ông đi trên quốc lộ 1 theo hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây. Khi đến khu vực vừa đổ dốc cầu Bến Lức, gần ngã tư Bình Nhựt, người này đi bộ vào một quán giải khát ven đường, xin một trái tắc rồi ngồi ăn tại chỗ.

Quốc lộ 1 và hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh nhỏ).

Sau đó, người đàn ông có biểu hiện mệt mỏi và ngồi ngủ gục trên ghế trong quán. Thấy vậy, chủ quán không can thiệp, để người này tiếp tục nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ sáng, khi kiểm tra lại và thấy người đàn ông vẫn không tỉnh dậy, chủ quán phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm ban đầu và xác minh thông tin.

Qua kiểm tra, danh tính nạn nhân được xác định là N.Đ.H.H. (35 tuổi, quê xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũ; nơi ở hiện nay tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Nguyên nhân tử vong của người đàn ông đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Trí Viễn - Hữu Huy
